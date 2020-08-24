BTS防弹少年团JIMIN的鼻子上什么时候长了一颗痣？
明星 2020年8月24日 星期一08:05 Rui
ARMY，你们知道他鼻子上有颗痣吗?
防弹少年团的粉丝们在《MEMORIES》的JIMIN卡片上发现他鼻尖上长了一颗黑痣，於是就有人上网询问了，毕竟在大家的印象中JIMIN的鼻子上可是什么也没有啊~~
之前的照片中，JIMIN高挺的鼻梁上毫无斑点呢，难道是粉丝们的记忆出现了错误?? 还是新长出来的??
没想到真相竟然是........拍摄之前成员们分吃冰淇淋雪糕，JIMIN的鼻子上沾到了巧克力，大小正好是一颗小黑痣的SIZE~
傻乎乎的JIMIN完全不知道鼻子上沾了东西，就这样去逛街了，还试戴了喜欢的帽子，两眼放任凭哥哥JIN系绳子的样子实在是呆萌又可爱。
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就这样带著这颗人造痣撒娇、拍照、开心玩耍！
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甚至还做成了卡片，哈哈哈哈~
后知后觉的JIMIN终於发现了自己的人造黑痣~~
「图：PANN」
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