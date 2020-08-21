韩国演艺圈受新冠肺炎影响情况汇总：金元海等演员确诊，三大社全部居家办公！

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希望情况尽快好转啊！

演员方面：

19日，KBS电视剧《他就是那家伙》配角演员徐成钟（音，서성종）宣布确诊，剧组停拍。



20日中午，KBS电视剧《DoDoSoSoLaLaSo》演员许东元（音，허동원）宣布确诊，剧组停拍。 据悉，许东元因和徐成钟一起出演话剧《海鲜面》而被后者传染。



20日下午，正在出演JTBC《优雅的朋友们》的演员金元海也宣布确诊，已取消所有行程。 金元海也有参加话剧《海鲜面》。



此外，正在出演tvN电视剧《Start Up》的演员徐宜淑因为也和许东元一起拍摄《DoDoSoSoLaLaSo》而被归为密切接触者，目前正在居家隔离，《Start Up》的拍摄也暂时中断。

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电视台方面：

CBS电视台在19日出现一位确诊记者，随后电视台取消所有节目，20日中午恢复正常。

20日，SBS上岩洞Prism Tower内幼稚园教师确诊，预计封锁整座楼2天。

EBS出现4名确诊者。



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娱乐公司方面：

SM、JYP、YG全部开始居家办公。

其中，YG要求非必须到公司办公的职员尽可能在家工作，直到下一次发布通知。 已经采用回圈勤务制、并行居家办公的JYP决定，至少到本月底为止全部居家办公，有可能延长。 SM也开始期限未知的居家办公。

大型企划社人士透露：「制作专辑的会议大部份都在线上进行。 减少艺人与大众接触的行程，艺人和经纪人也都在避免私下聚会。 」



经纪公司King Kong by STARSHIP（签约有宋承宪、柳演锡、李光洙、李栋旭等演员和K.Will、SISTAR昭宥等歌手）从19日开始居家办公，「直到疫情稳定」。

KEYEAST（签约有孙贤周、郑丽媛、朱智勋等演员）从本周开始居家办公。

BH娱乐（签约有李秉宪、高修、金高银等演员）选择缩短办公司时间。

（图源：SSGG Company，ACE FACTORY，JYP等）

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