还有人不知道著名的渣男之歌《不要喷香水》吗？TEENTOP：当时年少无知，这首歌确实有点过分了！

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男团TEENTOP的热门曲《不要喷香水》堪称渣男之歌，作为演唱这首歌的主人公，TeenTop到底是怎么想的?

《不要喷香水》（향수뿌리지마）是一首年下弟弟唱给姐姐的情歌，之所以被称为渣男之歌皆因为年下男明明有女友，却脚踩两条船，和姐姐玩起了地下情，「不要喷香水，因为会被她发现」、「不要抹亮晶晶的东西，因为会粘在衣服上」，点开MV观看史上最最最渣男！对了这首歌出自「防弹少年团之父」房时爀PD之手~。



虽然《不要喷香水》的歌词简直渣出了新天际，不过旋律还是很动听的，要不然也不会被歌迷们选为「躲起来也要听的歌」之一了。 2011年推出这首歌曲时，TEENTOP才出道一年，时隔9年再听到时他们有何感想？创造就吐槽道：「我们这首歌确实有点过分了，写的是有女友的年下男劈腿姐姐的故事，实在是太垃圾了。」当时除了队长C.A.P之外，其他成员都是10代青少年，大家透露那时候根本不理解歌词的意义：「当时我们确实不懂，唱得还真天真浪漫又开心，就以为是向姐姐大胆告白的意思呢」。



Ricky和Niel补充说道：「最近才懂歌词到底是什么意思，当年我们真的不知道是劈腿脚踏两条船，所以请大家听得时候也不要不好意思啦。」

「图：YouTube」

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