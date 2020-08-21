韓國演藝圈受新冠肺炎影響情況匯總：金元海等演員確診，三大社全部居家辦公！

希望情況儘快好轉啊！
演員方面：
19日，KBS電視劇《他就是那傢伙》配角演員徐成鍾（音，서성종）宣佈確診，劇組停拍。
20日中午，KBS電視劇《DoDoSoSoLaLaSo》演員許東元（音，허동원）宣佈確診，劇組停拍。 據悉，許東元因和徐成鍾一起出演話劇《海鮮面》而被後者傳染。
20日下午，正在出演JTBC《優雅的朋友們》的演員金元海也宣佈確診，已取消所有行程。 金元海也有參加話劇《海鮮面》。
此外，正在出演tvN電視劇《Start Up》的演員徐宜淑因為也和許東元一起拍攝《DoDoSoSoLaLaSo》而被歸為密切接觸者，目前正在居家隔離，《Start Up》的拍攝也暫時中斷。
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電視台方面：
CBS電視台在19日出現一位確診記者，隨後電視台取消所有節目，20日中午恢復正常。
20日，SBS上岩洞Prism Tower內幼稚園教師確診，預計封鎖整座樓2天。
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娛樂公司方面：
SM、JYP、YG全部開始居家辦公。
其中，YG要求非必須到公司辦公的職員盡可能在家工作，直到下一次發佈通知。 已經採用迴圈勤務制、並行居家辦公的JYP決定，至少到本月底為止全部居家辦公，有可能延長。 SM也開始期限未知的居家辦公。
大型企劃社人士透露：「製作專輯的會議大部份都在線上進行。 減少藝人與大眾接觸的行程，藝人和經紀人也都在避免私下聚會。 」
經紀公司King Kong by STARSHIP（簽約有宋承憲、柳演錫、李光洙、李棟旭等演員和K.Will、SISTAR昭宥等歌手）從19日開始居家辦公，「直到疫情穩定」。
KEYEAST（簽約有孫賢周、鄭麗媛、朱智勳等演員）從本周開始居家辦公。
BH娛樂（簽約有李秉憲、高修、金高銀等演員）選擇縮短辦公司時間。
（圖源：SSGG Company，ACE FACTORY，JYP等）
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