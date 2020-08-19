《他就是那傢伙》配角演員確診新冠肺炎！製作組：「接觸過的人員進行自我隔離，拍攝全面中斷」
韓劇 2020年8月19日 星期三14:33 Yuan
今日（19日），有媒體報導：「《他就是那傢伙》配角演員徐成鍾（音，서성종）被確診感染新冠肺炎（COVID-19），因此，拍攝現場進入了緊急狀態。」
隨後，製作團隊方面表示：「被確診為新冠肺炎的演員在14日結束拍攝，16日出現疑似症狀，18日進行了檢查，今日得到了確診。14日在同一空間工作過的PD、演員們、工作人員們等相關人員都在自我隔離，並接受相關檢查。」
「正在對確診者的移動路線和接觸者進行調查，該演員只參與過一次拍攝，黃正音、尹賢旻、徐志焄、崔明吉、趙宇麗等主要演員當時並沒有在現場，14日在其他組進行拍攝。現在製作組和製作團隊相關人士都在密切關注情況，關於以後的播出和拍攝日程，目前還沒有決定。」
而《他就是那傢伙》由黃正音、尹賢旻、徐志焄、崔明吉、趙宇麗主演，講述年輕族群裡流行的「不婚」潮流、全新定義的結婚和家庭的概念以及永恆的主題「愛」的真諦的浪漫愛情喜劇。目前已經播至14集，剩下2集就結局啊ㅠㅠㅠㅠㅠ
（圖：KBS）
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