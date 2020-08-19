这组合太奇妙！《Radio Star》嘉宾金曜汉＋申素律＋张英南＋泫雅将带来什么样的节目内容？
综艺 2020年8月19日 星期三09:25 Erin
集合了演技派演员以及最潮男女爱豆，8月19日即将进行录影的综艺节目《Radio Star》，本集的组合非常特别，令人相当好奇四人即将同框讨论什么样的内容。
据相关人士向韩媒体透露，8月19日即将进行的综艺节目《Radio Star》录影，参与的嘉宾将有歌手金曜汉与泫雅、以及演员张英南与申素律，制作人也表示这次邀请来的嘉宾是他一直很想邀请的，因为他们四人的行程最近终於可以搭配得上，也很期待四人的对谈。
其中唯一的男生金曜汉，即将在8月25日发行新的数位单曲专辑“No More”，也是首度SOLO的歌曲，并由知名歌手Zion.T制作，备受期待。他也即将主演Kakao M数位电视剧《致我们单纯的小美好》，可说是行程满档。
申素律则是因为新电影作品《太白拳》即将於8月20日上映，本次作品中她与吴智昊合作，电影描述太白拳的传人吴智昊为了寻找消失的师兄，而来到俗世开立了一家指压店，是一部超越想像的喜剧功夫电影，女主角申素律也将来到节目中分享幕后小趣事。
作品众多的演技派演员张英南，刚因为演出《虽然是精神病但没关系》的神秘护理长而受到瞩目，名不虚传的深度演技已经是令观众相信而看的演员，也期待她分享她的演技之路。
幸福小女人泫雅也即将在8月26日回归，继上一次的“Flower Shower”之后时隔9个月再度发表新曲，之前泳衣外穿的造型曝光也引发许多网友讨论，之前泫雅的男朋友Dawn也曾参加过本节目，这一次有可能透露两人的甜蜜日常吗？《Radio Star》於每周三晚间10点50分播出。
照片：泫雅IG、《太白拳》剧照、Moment国际、OUI娱乐、TVDaily
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