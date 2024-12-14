孝琳带来新曲现身新北耶诞城！准备多元曲目晚间high翻粉丝

韩国碧昂丝孝琳於12月14日抵台，将为新北耶诞城送上华丽演出。今日下午一抵台她就立刻赶往新北市政府现场，在彩排前也抽空接受了媒体联访，提到自己本次表演的心情。

今日台北的气温突然降低不少，不过孝琳表示首尔比台北冷很多，加上之前她也曾来台参与跨年晚会的演出，所以今日的14度气温对她来说一点都不冷，但这样的天气让她想要坐在餐厅中品尝火锅，虽然还不知道行程是否允许。本次她带来新的歌曲作品来与观众们见面，相当兴奋，也希望明年有机会再度来台演唱。





为了配合本次圣诞节的气氛，孝琳也表示特别在服装上下了点功夫，并且准备了多元化的曲目，因为台下的观众不一定全部都是她的粉丝，所以她希望以多样化的演出来呈现给大家。听到今日的表演嘉宾组合也包含了八三么，孝琳提到「想见你想见你想见你」在韩国非常受欢迎，今日也会期待现场听到八三么的演出，如果以后有机会合作也非常棒。





平时孝琳与SISTAR成员也都时常联系，不过圣诞节大家可能都很忙碌，没有时间能聚在一起，不过她们一定会再相约。至於明年的计画，孝琳则相当保留，表示有很多事情目前都还尚未定案，当然自己也希望能够多多在音乐上有新的作品，也很希望有机会可以多多来台。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻