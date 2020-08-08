Wanna One的友情！赖冠霖PO照纪念出道三周年，河成云留言：「不要生病哦」
明星 2020年8月8日 星期六09:00 Sani
虽然已经解散了一年半多，但大家的友情依然没有变啊！❤
赖冠霖昨日在自己的IG上PO出Wanna One在演唱会上与粉丝们的合照，留言说：「哥哥们...... 今年对不起。 希望很快见面吧。 」
随后Wanna One另一位成员河成云来留言，说：「冠霖啊，不要生病，要健康哦！」
去年3月播出的KBS 2TV节目《Happy Together 4》中，赖冠霖曾透露说，和成员们约定了每年的出道日都要聚到一起，不过现在赖冠霖因为拍摄电视剧《别想打扰我学习》而无法飞到韩国。
Wanna One是2017年通过Mnet选秀节目《Produce 101》第二季结成的期间限定组合，一共11人，2017年8月7日发布首张迷你专辑《1X1=1 (TO BE ONE)》、正式出道，2019年1月24日到27日在高尺巨蛋举办演唱会后正式结束所有的团体活动。
（图源：赖冠霖、河成云IG，Wanna One FB）
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