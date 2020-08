说是医疗剧...但却每天在钢琴学院!《机医》金大明:「等拍摄结束后,我要把钢琴卖了!下一季练习的时候再买」 韩国龙山《寻找海棉宝宝的幸福》特展,超写实卡通场景完全很好拍 明确的「忙内」定位?华莎在MAMAMOO、女隐派、退货远征队里都是忙内...连在家里也是呢! 「感谢你鞭策我」!金希澈看到恶评者「死亡威胁发言」后的反应 【KSD评分】由韩星网读者评分:《便利店新星》、《虽然是精神病但没关系》本周大结局! 怎样拍才最美?吴涟序独特的「镜子自拍」技巧大公开,随处都能展现OOTD! TWICE 开唱前夕的好消息 〈Cheer Up〉MV 观看次数破四亿! 【K社韩文小百科】吃自助餐的礼仪!全都拿走不顾他人VS少拿多次,引爆韩网热议 Wanna One的友情!赖冠霖PO照纪念出道三周年,河成云留言:「不要生病哦」 弘彬退出、VIXX 成为五人团 Jellyfish:「尊重艺人的意见」 首尔市公共脚踏车推出小型版叮铃铃,方便青少年与老人使用! 【有片】美妆界金手Risabae的巅峰之作!《虽然是精神病但没关系》徐睿知黑莲花仿妆,分不清哪个是本尊 OH MY GIRL祉呼撞脸这位绝世女演员!本尊亲临SNS留言认可

