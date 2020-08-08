Wanna One的友情！賴冠霖PO照紀念出道三周年，河成雲留言：「不要生病哦」

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雖然已經解散了一年半多，但大家的友情依然沒有變啊！❤

賴冠霖昨日在自己的IG上PO出Wanna One在演唱會上與粉絲們的合照，留言說：「哥哥們...... 今年對不起。 希望很快見面吧。 」



隨後Wanna One另一位成員河成雲來留言，說：「冠霖啊，不要生病，要健康哦！」



去年3月播出的KBS 2TV節目《Happy Together 4》中，賴冠霖曾透露說，和成員們約定了每年的出道日都要聚到一起，不過現在賴冠霖因為拍攝電視劇《別想打擾我學習》而無法飛到韓國。

Wanna One是2017年通過Mnet選秀節目《Produce 101》第二季結成的期間限定組合，一共11人，2017年8月7日發佈首張迷你專輯《1X1=1 (TO BE ONE)》、正式出道，2019年1月24日到27日在高呎巨蛋舉辦演唱會後正式結束所有的團體活動。



（圖源：賴冠霖、河成雲IG，Wanna One FB）

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