【韩网热门】尹智圣出演超人气BL小说改编剧《雷云暴风》，变穷困潦倒「受」！网友：太不合适了吧

限定男团WANNA ONE出身的歌手兼演员尹智圣将出演改编自人气BL小说的网路剧《雷云暴风》（暂译，《천둥구름 비바람》），在剧中饰演关键角色「李一祖」。

《雷云暴风》原作为作家「Chae Sim」的同名BL小说，同时也推出了广受好评的网路漫画版本，在连载平台上获得高达4.8分的高分评价，人气不容小觑。尹智圣在剧中饰演的「李一祖」是一名没有积蓄、没有工作、一无所有的落魄男子。 故事讲述主角「徐正翰」在小叔的葬礼上，与失联已久的表哥「李一祖」重逢，出於怜悯与关怀之心，提议与他展开同居生活，故事由此展开。



韩国网友评论：

1. 竟然是一祖???? 才买了整套，现在只看到第三册，接下来读的时候感觉都会一直想到这，真的不行ᅲ

2. 不合适耶...

3. 不过除了病弱以外，其他都很符合ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 长得清纯，但学历不高所以在做体力工作

4. 一祖看起来就应该是那种像被雨淋湿的小狗脸才对

5. 我虽然没看BL剧，不过之前在这里看到的角色选角都很贴切，结果这次八百多楼的讨论是怎么回事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 尹智圣加油

6. 啊... 我心中的一祖ᅲᅲ

7. 就算只是好奇也会去看一眼的，尹智圣加油

8. 我是不知道是谁才点进来看的... 现在后退中......

9. 等到预告片出来才知道适不适合吧，现在光看图片还看不出来

10. 他做搬运工只是因为别无选择而已，并不是因为身高体格好才去做体力活，

攻看受的时候的印象是可怜、落魄、像借来的猫、疲惫的小白脸等等

11. 真的太不适合了ᅲ

12.我还蛮喜欢尹智圣，但一祖这个角色... 真的不行ᅲᅮ 角色实在太不适合了

13. 一祖真的太不适合了，反而徐正翰比较合适

14. 从留言看来那个角色的性格或形象，我觉得倒也不是完全跟尹智圣不搭啊？

15. 拜托做成动画吧... 为什么老是拍真人版..

16. 尹智圣的形象是那种就算一个人被丢在无人岛也能活得很好，甚至还能开发成观光景点的那种

17. 啊，我以为他是演攻... 他真的跟受这个角色太不搭了

18. 跟讨厌BL剧改编无关，他就是不适合演这个「李一祖」角色

19. 如果是不知名爱豆演还可能OK，但他现在太有名了... 完全没有BL感觉...

20. 哇，完全是反差角色啊

21. 一祖不就是很呆萌的受吗？ 真的超不搭的

22. 形象真的太不符合了... 不要真人化了，拜托做成动画吧...

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