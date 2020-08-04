【旅游资讯】「戴口罩也可以玩水」？韩国多家水上乐园推出防水口罩，特殊材质遇水不破！

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进入暑期后，韩国多家水上乐园为吸引游客纷纷推出自制的防水口罩，入场时免费提供，宣称「被水沾湿也不会失去功效」！

7月21日，韩国著名水上乐园Caribbean Bay通过官方IG宣布对入场游客免费发放防水口罩，据悉是用进到水里也不会湿的材料制作，并且严密防护口鼻，阻断吸入水和异物的危险。







其实早在7月10日，乐天水上乐园就开始免费发放水上乐园专用口罩和防水面罩，随后江原道洪川郡的水上乐园、SONO Hotel&Resort海洋乐园等也开始提供玩水用的口罩，并计画在全国的相关设施进行推广。





据悉，这种防水面罩已经通过临床实验，符合韩国工业标准，沾水后不仅仍能保持原有功能，还能阻挡99.9%的紫外线。





韩国目前仍然每天都有新增肺炎病例，政府呼吁大家减少户外、集体活动，但水上乐园也尽全力吸引游客，例如乐天水上乐园将每日入场人数降低到最大同时容纳人数的30%，等待设施里也要求保持1m以上的间距，更有商家通过SNS活动向二次访问的游客提供60% off的优惠券。

（图源：IG@witheverland、lottewaterpark）

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