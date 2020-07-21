「7年练习生」方艺潭终於要出道了！TREASURE确定8月7日正式出道

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TREASURE终於确定出道日期了，就在8月7日！

YG娱乐昨日上午通过官方Blog公开了12人男团TREASURE的世界观概念影片和出道日海报，这是YG在BLACKPINK之后时隔4年之久再次推出新人，也是创立24年来第一次推出成员人数如此众多的组合。



概念影片中展现出了TREASURE以国际市场为目标的觉悟，搭配英文旁白：「There are discoveries to be made in everyday life（无聊重复的日常等著你去探索新发现）。 」随后是人类历史中里程碑式的重要发现，成员们逐渐聚集到一起：「This one step will change everything（这一步将改变一切）。 This will is going to shake the world（这份意志将改变世界），We call this THE TREASURE EFFECT（我们称之为THE TREASURE EFFECT）。 」



TREASUERE有4名成员来自日本，这一点预计将在日本这一世界第二大市场中发挥有利作用。



YG表示：「TREASURE的出道歌曲MV是历代新人中投资最多制作的。 」此前主唱成员方艺潭发行SOLO歌曲《WAYO》，12位成员为表纪念一起做了直播，吸引到95万人收看，各方面都是新人中罕见的成绩，期待他们的出道啊！



（图源：YG）

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