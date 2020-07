ATEEZ 公开迷你五辑曲目表 两首候选活动曲人气不相上下! 罗PD新综艺《暑假》因房屋风格过於「日式」、内容设定与日本游戏相似...引发争议!制作组:「正在重新修改门窗」 BTS防弹少年团再添一支破七亿 MV 总数稳坐韩国歌手之冠! 金玟锡也退伍了!「谢谢粉丝等待我,会尽快以更棒的面貌回归」 「7年练习生」方艺潭终於要出道了!TREASURE确定8月7日正式出道 世界弹魅力持续发威!BTS 防弹少年团日专正规四辑连续六天获得日本 Oricon 一位 《钢铁雨:深潜行动》郑雨盛:「我长这么帅演总统可以吗?」 超强实力派演员大合体!权相佑&裴晟佑合作SBS新剧《飞吧开天龙》 奇幻新剧《18 Again》李到晛校服&金荷娜&尹相铉的人物剧照首公开! Red Velvet Irene绝美金发竟然是假的!摘掉后露出了中分贴头皮死亡发型... 画风逐渐「扭曲」的JYP家族,朴轸泳的「男友照」影响力太大了!TWICE学到了「油腻」精髓 韩素希卷入生母债务风波,同窗好友抱不平:她从小到大没得过母亲的呵护,太无辜了 GFRIEND带著新专辑出演KBS《郑恩地的歌谣广场》! 权珉娥晒近况照只露双眼,状态好转眼神都明亮起来了 孔刘喂你吃烤肉!女友视角让人过度心空❤

TREASURE终於确定出道日期了,就在8月7日!

YG娱乐昨日上午通过官方Blog公开了12人男团TREASURE的世界观概念影片和出道日海报,这是YG在BLACKPINK之后时隔4年之久再次推出新人,也是创立24年来第一次推出成员人数如此众多的组合。



概念影片中展现出了TREASURE以国际市场为目标的觉悟,搭配英文旁白:「There are discoveries to be made in everyday life(无聊重复的日常等著你去探索新发现)。 」随后是人类历史中里程碑式的重要发现,成员们逐渐聚集到一起:「This one step will change everything(这一步将改变一切)。 This will is going to shake the world(这份意志将改变世界),We call this THE TREASURE EFFECT(我们称之为THE TREASURE EFFECT)。 」



TREASUERE有4名成员来自日本,这一点预计将在日本这一世界第二大市场中发挥有利作用。



YG表示:「TREASURE的出道歌曲MV是历代新人中投资最多制作的。 」此前主唱成员方艺潭发行SOLO歌曲《WAYO》,12位成员为表纪念一起做了直播,吸引到95万人收看,各方面都是新人中罕见的成绩,期待他们的出道啊!



(图源:YG)

