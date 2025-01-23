乐童音乐家李灿赫被爆新恋情：与大一岁女演员河智秀交往一年多，曾合作〈舞〉MV！YG回应内容能猜到

李灿赫前天才被爆分手，今天马上爆出已有新恋情……YG的回应再次让网友感慨：这部门的工作真轻松啊XD

据韩媒，兄妹音乐组合乐童音乐家的哥哥李灿赫已经和演员河智秀交往一年有余，目前正在甜蜜恋爱中。李灿赫於2023年6月以企划团体「李灿赫Video」身份推出首张专辑《雨伞》，河智秀为双打歌之一〈舞〉拍摄MV担任女主角、与李灿赫饰演一对恋人，两人因此结缘并发展成恋人关系。



李灿赫出生於1996年，河智秀出生於1995年，拥有深邃大眼与精致美貌，两人相差一岁。





对此，李灿赫的所属公司YG娱乐回应：「艺人的私生活无法确认，敬请谅解。」

此前，21日曾传出‎李灿赫与团体fromis_9成员李赛纶分手‎的消息。 对於这一传闻，YG娱乐同样以私生活为由保持沉默。

李灿赫於2012至2013年参加SBS选秀节目《K-pop Star》第2季，与妹妹李秀贤以二人组形式出场并夺得冠军，随后於2014年正式出道。 李灿赫为组合创作了〈200%〉、〈漫长的日子，漫长的夜晚〉、〈Love Lee〉等多首热门歌曲，2022年推出首张个人专辑《ERROR》以个人歌手身份出道，并获得好评。



河智秀於2018年出演Stella Jang的〈I GO〉MV，去年出演了AndNew的〈Wendy〉以及Rothy的〈Diamond〉MV，此后主要参与短片电影演出，并作为广告模特展开活动。





▽李灿赫Video〈舞〉MV：



▽Stella Jang〈I GO〉MV：



▽AndNew〈Wendy〉MV：



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