YG为集中於音乐事业，宣布「结束演员经纪」！旗下有金喜爱、车胜元、刘寅娜、李圣经等人气演员 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

今日（17）YG 表示：「爲了集中於本职工作音乐，将进行事业结构重组，作爲其中的一环是结束演员经纪（YG STAGE）业务。」

接著表示：「真心感谢一直以来陪伴我们的所有演员和喜爱我们的粉丝们，直到最后也不会吝惜必要的援助。」

YG STAGE 目前旗下有金喜爱、车胜元、张铉诚、刘寅娜、郑惠英、秀贤、李洙赫、李圣经、张基龙、景收真、韩升延、孙娜恩、陈庆、朱宇宰等演员。之前传出俞承豪3月合约到期将离开 YG 的消息，而剩下的演员们也将在合约到期后，结束与YG的同行。



YG 爲了集中於音乐事业，一直在分阶段进行准备。去年将 YGX（舞蹈教室）关闭，改组成全球训练中心，将其专业性和力量内在化，把原本10名左右的内部制作团队扩大到50多名，进一步完善制作系统。



另外，总制作人梁铉锡日前也正式预告所属艺人2025年活跃的活动，去年4月正式出道的 BABYMONSTER 从今年1月的首尔演唱会开始，将展开世界巡演。TREASURE 将在今年发行迷你专辑、第三张正规专辑，4月也将首次到北美举行巡回演唱会。同时，爲了在今年回归同时开始世界巡演的 BLACKPINK，内部还另外成立单独项目的组织等。并计划对成功展开15周年纪念巡演的 2NE1 活动等 YG 拥有的 IP 进行支援和合作。



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