黄金人脉金基邦要当爸爸啦！韩网民：从小被赵寅成＆宋仲基＆李光洙叔叔带著约会的宠儿

演员金基邦夫妇传出喜讯，两人将升级当爸妈啦。
金基邦的妻子通过个人SNS公开了怀孕喜讯，表示：「我要当妈妈啦，妈... 妈！对怀孕既陌生又紧张，还很激动，因为之前经历过一次不好的事情，担心有万一都没有告诉过家人和朋友，现在终於能说出来了。 胎名选了我和欧巴都喜欢的颜色，叫『green』，虽然到现在对成为父母还没有切实的感受，但我会好好努力适应的，希望green在肚子里好好长大。」同时她还上传了一张怀孕B超照片，和网友们分享初为人母的喜悦。金基邦立刻在老婆的INS下方留言，称：「太可爱了吧。」 金基邦的好友林周焕也表示：「很像基邦哥啊。 」
金基邦要当爸爸的好消息火速在网路上传开，也引爆了热议，毕竟他的黄金人脉在娱乐圈可是出了名的，赵寅成、宋仲基、李光洙、EXO D.O.和金宇彬、林周焕等帅哥明星都是他的死党。 从婚前聚会，到婚礼上的男神宾客团，哪一次不引发饭圈的轰动？
而金基邦又是这群好友中第一个当爸爸的，想必伯父、叔叔团已经开始著手准备小宝宝的礼物了。 南韩网民们也已经对宝宝的性别展开了激烈的讨论，有人就脑补如果是女生的话，长大之后一定会被一众南韩娱圈帅哥男神轮流带著「约会」，眼光会被培养得很高。
「图：金基邦IG、金喜京IG」
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