黃金人脈金基邦要當爸爸啦！韓網民：從小被趙寅成＆宋仲基＆李光洙叔叔帶著約會的寵兒

演員金基邦夫婦傳出喜訊，兩人將升級當爸媽啦。
金基邦的妻子通過個人SNS公開了懷孕喜訊，表示：「我要當媽媽啦，媽... 媽！對懷孕既陌生又緊張，還很激動，因為之前經歷過一次不好的事情，擔心有萬一都沒有告訴過家人和朋友，現在終於能說出來了。 胎名選了我和歐巴都喜歡的顏色，叫『green』，雖然到現在對成為父母還沒有切實的感受，但我會好好努力適應的，希望green在肚子裡好好長大。」同時她還上傳了一張懷孕B超照片，和網友們分享初為人母的喜悅。金基邦立刻在老婆的INS下方留言，稱：「太可愛了吧。」 金基邦的好友林周煥也表示：「很像基邦哥啊。 」
金基邦要當爸爸的好消息火速在網路上傳開，也引爆了熱議，畢竟他的黃金人脈在娛樂圈可是出了名的，趙寅成、宋仲基、李光洙、EXO D.O.和金宇彬、林周煥等帥哥明星都是他的死黨。 從婚前聚會，到婚禮上的男神賓客團，哪一次不引發飯圈的轟動？
而金基邦又是這群好友中第一個當爸爸的，想必伯父、叔叔團已經開始著手準備小寶寶的禮物了。 南韓網民們也已經對寶寶的性別展開了激烈的討論，有人就腦補如果是女生的話，長大之後一定會被一眾南韓娛圈帥哥男神輪流帶著「約會」，眼光會被培養得很高。
「圖：金基邦IG、金喜京IG」
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