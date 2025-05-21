热门综艺《种豆得豆》＆《豆豆饭饭》将以新一季回归！期待「好友4人帮」李光洙、金宇彬、都敬秀、金基邦再次合体

好奇新一季会是何种形式呢 XD 希望李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦可以再次合体啦！

今日（21）据韩媒 xportsnews 报导，制作公司 Egg Is Coming 正在企划《种豆得豆》和《豆豆饭饭》之后的新一季。对此，tvN 方面则回应：「正在企划继《种豆得豆》和《豆豆饭饭》之后的新一季。除此之外，细节尚未确定。」

《种豆得豆》由「好友4人帮」李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦出演，以纪录片的形式纪录好朋友一起在500坪的农地上种植农作物时发生的有趣事情。最后一集他们的挚友赵寅成作爲嘉宾登场，引发热烈讨论。



接著，今年年初还推出番外篇《豆豆饭饭》，是李光洙、都敬秀经营一家内部食堂 KKPP Food，老板李光洙负责后勤工作并协助烹饪，都敬秀担任主厨，他们为 Egg Is Coming 的员工们提供美味午餐和晚餐。



消息一公开也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「一定要邀请车太铉当做嘉宾，太搞笑了」、「不管是什么都很期待」、「我觉的两个节目都很有意思，期待」、「种田很有意思啊！ 现在不是农忙季节吗？给我种田吧」、「4个人合作太有趣了」、「欢迎光临～我的饭友」、「什么都行，只要来就好」等等。而新企划的节目将以何种形式完成？也备受关注！

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