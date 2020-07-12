【K社韩文小百科】外国人最讨厌的韩国菜？比生吞活章鱼还吓人，连韩国人自己都惊呼：太恶心了！

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韩剧里的炸鸡、泡菜、芝士排骨、参鸡汤、年糕仅仅是看一看是不是垂涎欲滴，口水都止不住了呢?

不过韩国也是有一些美食，尤其是下酒菜，让外国人无法接受的，一口也吃不下，连韩国网友看了都说：我们自己都吃不下，何止你们！本以为蚕蛹、 发酵后的斑鳐生鱼片以及让人震惊的活章鱼之外，已经够残忍了，没想到还有一道一个烤活鳗鱼，这道菜一上来胆小的人可能会直接吓到尖叫。



被剥了皮、去了头鳗鱼还呈现出血色，被放在烧热的铁板上进行烧烤，热气让鳗鱼不断扭动身体。 这么多条鳗鱼一起扭动的画面实在是太可怕了。



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为了防止它「逃跑」，还需要用夹子或者铁丝网固定住。 一段时间之后，鳗鱼动作逐渐减小，直到完全烤熟。 据说鳗鱼在死后的一个小时内接触到高温时会出现肌肉刺激反应，会大幅度蠕动。 而店家和客人也凭藉「蠕动」这一点来证明了这鳗鱼是新鲜宰杀的。



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对於这道残忍的「美食」，很多韩国人自己都直呼：「吓死人了，无法接受」、「吃不进嘴」、「太恶心了」等。

「图：NATE PHOTOS」

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