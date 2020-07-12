DAY6元弼、Hello gayoung為韓漫《獨一無二的浪漫》獻唱甜蜜歌曲《醒了嗎》 朴娜萊父親曾托夢告訴她「樂透號碼」！可惜醒來後怎麼也想不起來XD 坐穩話題王第一的位置，劉在錫《Running Man》十週年＋《玩什麼好呢?》 李延福廚師領養即將安樂死的狗狗：「被發現時渾身都是寄生蟲，眼睛都睜不開」 [有片]《首爾鄉巴佬》預告張赫、李詩彥、Simon D開啟方言教室！逗笑主持人李昇基與車太鉉 演技大爆發！Rain、朴海鎮、NaNa和庭沼珉演活反差角色！ 「SSAK3」劉在錫+Rain+李孝利《在夏天裡》音源公開即奪得冠軍！ 【K社韓文小百科】外國人最討厭的韓國菜？比生吞活章魚還嚇人，連韓國人自己都驚呼：太噁心了！ 李孝利因為KTV口罩事件擔憂下車，在《玩什麼好呢》失控落淚TT 【有洋蔥！】《Video Star》孔旻智退團時被罵「叛徒」 Sandara淚目：「當時沒能多照顧你」 【投稿】看韓國偶像選秀《PRODUCE 101》系列造假風波一年後...中韓選秀之間的消漲 小編私心推薦鄭恩地跟其他歌手合作過的歌曲「超好聽TOP 5」！

韓劇裡的炸雞、泡菜、芝士排骨、參雞湯、年糕僅僅是看一看是不是垂涎欲滴，口水都止不住了呢?

不過韓國也是有一些美食，尤其是下酒菜，讓外國人無法接受的，一口也吃不下，連韓國網友看了都說：我們自己都吃不下，何止你們！本以為蠶蛹、 發酵后的斑鳐生魚片以及讓人震驚的活章魚之外，已經夠殘忍了，沒想到還有一道一個烤活鰻魚，這道菜一上來膽小的人可能會直接嚇到尖叫。



被剝了皮、去了頭鰻魚還呈現出血色，被放在燒熱的鐵板上進行燒烤，熱氣讓鰻魚不斷扭動身體。 這麼多條鰻魚一起扭動的畫面實在是太可怕了。



via GIPHY

為了防止它「逃跑」，還需要用夾子或者鐵絲網固定住。 一段時間之後，鰻魚動作逐漸減小，直到完全烤熟。 據說鰻魚在死後的一個小時內接觸到高溫時會出現肌肉刺激反應，會大幅度蠕動。 而店家和客人也憑藉「蠕動」這一點來證明了這鰻魚是新鮮宰殺的。



via GIPHY

對於這道殘忍的「美食」，很多韓國人自己都直呼：「嚇死人了，無法接受」、「吃不進嘴」、「太噁心了」等。

「圖：NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞