【K社韓文小百科】外國人最討厭的韓國菜？比生吞活章魚還嚇人，連韓國人自己都驚呼：太噁心了！
明星 2020年7月12日 星期日09:13 Rui
韓劇裡的炸雞、泡菜、芝士排骨、參雞湯、年糕僅僅是看一看是不是垂涎欲滴，口水都止不住了呢?
不過韓國也是有一些美食，尤其是下酒菜，讓外國人無法接受的，一口也吃不下，連韓國網友看了都說：我們自己都吃不下，何止你們！本以為蠶蛹、 發酵后的斑鳐生魚片以及讓人震驚的活章魚之外，已經夠殘忍了，沒想到還有一道一個烤活鰻魚，這道菜一上來膽小的人可能會直接嚇到尖叫。
被剝了皮、去了頭鰻魚還呈現出血色，被放在燒熱的鐵板上進行燒烤，熱氣讓鰻魚不斷扭動身體。 這麼多條鰻魚一起扭動的畫面實在是太可怕了。
via GIPHY
為了防止它「逃跑」，還需要用夾子或者鐵絲網固定住。 一段時間之後，鰻魚動作逐漸減小，直到完全烤熟。 據說鰻魚在死後的一個小時內接觸到高溫時會出現肌肉刺激反應，會大幅度蠕動。 而店家和客人也憑藉「蠕動」這一點來證明了這鰻魚是新鮮宰殺的。
via GIPHY
對於這道殘忍的「美食」，很多韓國人自己都直呼：「嚇死人了，無法接受」、「吃不進嘴」、「太噁心了」等。
「圖：NATE PHOTOS」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論