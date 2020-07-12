【有洋葱！】《Video Star》孔旻智退团时被骂「叛徒」 Sandara泪目：「当时没能多照顾你」

虽然2NE1已经解散，但成员们之间深厚的感情从来没有变啊T^T
7日播出的MBC every1节目《Video Star》里，曾经一起作为2NE1成员活动的孔旻智和Sandara重逢，旻智分享了退团时遭到恶意留言攻击的痛苦心情：「有人说，你长得这么丑怎么当歌手? 可是我认为对於歌手而已，实力比长相更重要。 」
2NE1在2009年正式出道，发行了仅仅两张专辑，过长的空白期也让她感到压力：「2NE1是4年才出一张专辑的 女团，因为空白期太长，真的很有压力、很难受，还患上了忧郁症。 」
最终，旻智在2016年5月离开2NE1，转型当SOLO歌手：「退团之后，很多人骂我是叛徒，还有很多不实传言在网上流传。 因为实在太难承受，所以有很长一段时间都不看网路媒体。 」而那时的旻智只有22岁，正是心灵敏感的年纪。
作为曾经的2NE1忙内，旻智说自己有话想对Sandara姐姐说：「姐姐一直在尝试不同的挑战，让我在空白期获得了很多力量。 Sandara在成员中间就像妈妈一样，总是在照顾大家。 」一句话让Sandara爆哭，旻智也眼泛泪光。
Sandara说：「其实我不是很柔和的个性，最近才比较多进行表达。 在一起活动时没能更多照顾你，感觉很抱歉。 当时那么小年纪该有多辛苦啊，现在回想起来都会后悔......」Dara欧尼真的很善良温柔啊T^T
朴素贤在一边看著也忍不住眼睛湿湿：「当时那么小的朋友现在都已经长大懂事了，这样聊天真的让人感觉成长了很多啊。 」
很多人看过节目之后都感叹：「好想再看到2NE1合体啊」、「两个人都辛苦了」、「希望以后只有好事发生啊」。
（图源：《Video Star》）
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