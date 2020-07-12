DAY6元弼、Hello gayoung为韩漫《独一无二的浪漫》献唱甜蜜歌曲《醒了吗》 朴娜莱父亲曾托梦告诉她「乐透号码」！可惜醒来后怎么也想不起来XD 坐稳话题王第一的位置，刘在锡《Running Man》十周年＋《玩什么好呢?》 李延福厨师领养即将安乐死的狗狗：「被发现时浑身都是寄生虫，眼睛都睁不开」 [有片]《首尔乡巴佬》预告张赫、李诗彦、Simon D开启方言教室！逗笑主持人李升基与车太铉 演技大爆发！Rain、朴海镇、NaNa和庭沼珉演活反差角色！ 「SSAK3」刘在锡+Rain+李孝利《在夏天里》音源公开即夺得冠军！ 【K社韩文小百科】外国人最讨厌的韩国菜？比生吞活章鱼还吓人，连韩国人自己都惊呼：太恶心了！ 李孝利因为KTV口罩事件担忧下车，在《玩什么好呢》失控落泪TT 【有洋葱！】《Video Star》孔旻智退团时被骂「叛徒」 Sandara泪目：「当时没能多照顾你」 【投稿】看韩国偶像选秀《PRODUCE 101》系列造假风波一年后...中韩选秀之间的消涨 小编私心推荐郑恩地跟其他歌手合作过的歌曲「超好听TOP 5」！

来著的星期三就是Apink成员郑恩地SOLO回归日子，在之前小编私心推荐郑恩地跟其他歌手合作曲TOP 5，看大家都有没有听过！

1) 郑恩地＆梁耀燮—《LOVE DAY》

这首歌在2012年推出，当时A-Cube娱乐公司的推出了项目《A CUBE FOR SEASON》，是按季节打造作品给粉丝，而这首歌亦是项目中的第一季作品，当时歌曲也在3月14日白色情人节推出，所以整首歌真的超粉红！



2) 郑恩地＆徐仁国—《All For You》

这首歌因为大家都蛮熟悉吧～（笑）就是《请回答1997》的OST，同样也是2012年推出，现在每每听到这首歌都会想起剧中很多画面！大家有没有？



3) 郑恩地＆许阁—《이제 그만 싸우자》（Break Up To Make Up）

这首歌在2014年推出，是当时PLAN A Entertainment推出的夏天《'A CUBE' FOR SEASON # SKY BLUE》project歌曲，这首歌很有90年代的感觉，小编蛮喜欢这样的曲风，而这首歌的MV是《짧은머리》（Short Hair）的第二集，也是用手指来表达故事，蛮可爱的MV！



4) 郑恩地＆许阁—《바다》（Bada）

这首歌在2016年推出，是《'PLAN A' FIRST EPISODE》project歌曲，所以现在天气那么热，听下这首很有「海洋感」的歌曲消一消暑吧！



5) 郑恩地＆10cm—《같이 걸어요》（Be With Me）

这首歌在上年2019推出，歌曲是讲述在温暖的春天与初夏这适合散步的日子，两个人一起走著的内容，小编本身很喜欢10cm权正烈的歌声，再加上恩地的像对话般的歌唱方式，为歌曲增添一丝心动的感觉。



以上就是小编推介的歌曲，如有恩地跟其他艺人合作的歌曲，都可以留言跟小编及大家分享喔～

choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究