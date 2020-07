DAY6元弼、Hello gayoung为韩漫《独一无二的浪漫》献唱甜蜜歌曲《醒了吗》 朴娜莱父亲曾托梦告诉她「乐透号码」!可惜醒来后怎么也想不起来XD 坐稳话题王第一的位置,刘在锡《Running Man》十周年+《玩什么好呢?》 李延福厨师领养即将安乐死的狗狗:「被发现时浑身都是寄生虫,眼睛都睁不开」 [有片]《首尔乡巴佬》预告张赫、李诗彦、Simon D开启方言教室!逗笑主持人李升基与车太铉 演技大爆发!Rain、朴海镇、NaNa和庭沼珉演活反差角色! 「SSAK3」刘在锡+Rain+李孝利《在夏天里》音源公开即夺得冠军! 【K社韩文小百科】外国人最讨厌的韩国菜?比生吞活章鱼还吓人,连韩国人自己都惊呼:太恶心了! 李孝利因为KTV口罩事件担忧下车,在《玩什么好呢》失控落泪TT 【有洋葱!】《Video Star》孔旻智退团时被骂「叛徒」 Sandara泪目:「当时没能多照顾你」 【投稿】看韩国偶像选秀《PRODUCE 101》系列造假风波一年后...中韩选秀之间的消涨 小编私心推荐郑恩地跟其他歌手合作过的歌曲「超好听TOP 5」!

来著的星期三就是Apink成员郑恩地SOLO回归日子,在之前小编私心推荐郑恩地跟其他歌手合作曲TOP 5,看大家都有没有听过!

1) 郑恩地&梁耀燮—《LOVE DAY》

这首歌在2012年推出,当时A-Cube娱乐公司的推出了项目《A CUBE FOR SEASON》,是按季节打造作品给粉丝,而这首歌亦是项目中的第一季作品,当时歌曲也在3月14日白色情人节推出,所以整首歌真的超粉红!



2) 郑恩地&徐仁国—《All For You》

这首歌因为大家都蛮熟悉吧~(笑)就是《请回答1997》的OST,同样也是2012年推出,现在每每听到这首歌都会想起剧中很多画面!大家有没有?



3) 郑恩地&许阁—《이제 그만 싸우자》(Break Up To Make Up)

这首歌在2014年推出,是当时PLAN A Entertainment推出的夏天《'A CUBE' FOR SEASON # SKY BLUE》project歌曲,这首歌很有90年代的感觉,小编蛮喜欢这样的曲风,而这首歌的MV是《짧은머리》(Short Hair)的第二集,也是用手指来表达故事,蛮可爱的MV!



4) 郑恩地&许阁—《바다》(Bada)

这首歌在2016年推出,是《'PLAN A' FIRST EPISODE》project歌曲,所以现在天气那么热,听下这首很有「海洋感」的歌曲消一消暑吧!



5) 郑恩地&10cm—《같이 걸어요》(Be With Me)

这首歌在上年2019推出,歌曲是讲述在温暖的春天与初夏这适合散步的日子,两个人一起走著的内容,小编本身很喜欢10cm权正烈的歌声,再加上恩地的像对话般的歌唱方式,为歌曲增添一丝心动的感觉。



以上就是小编推介的歌曲,如有恩地跟其他艺人合作的歌曲,都可以留言跟小编及大家分享喔~

