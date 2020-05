张娜拉领军 tvN 爱情喜剧《Oh My Baby》全新海报+双人互动剧照公开! Zion.T & VINCE & 太阳合作歌曲!一同参与「PASS THE BEAT挑战」 再等一个月!池昌旭、金裕贞主演漫改剧《便利店新星》将在6月播出,期待这部爱情喜剧! EXID 慧潾与 sidus HQ 签约 成为张赫、吴涟序等人的师妹! 《夫妻的世界》第12集又反转!池圣雨、李泰旿旧情复燃...他还问:「我要不要回来?」 渣男!药师Youtuber骗炮女粉丝传播性病 接连3名受害者发声! [整理]《机智医生生活》看翊俊与翊顺的兄妹情!翊顺为何选择从军? DAY6 全员概念照到齐 谈新专辑「希望能为很多人带来安慰与力量」 神曲将在今天公开!IU 分享湿发照,大家已经迫不及待想听《Eight》了吧~? TWICE 行程满档 7 月初在日本回归! NU'EST 精彩预告照连发 粉丝期待感再度上升! 5月5日韩国儿童节:现在在地图上可以看到儿童保护区标示! 韩国计划推广「韩服式校服」 学生看到照片后反响不一 韩国父母节到了!跟著防弹少年团BTS柾国+V学做康乃馨吧! BTS防弹少年团将与欧巴马&Google CEO等人一同参加YouTube线上毕业典礼 李栋旭成为知名连锁咖啡店的代言人:「高贵迷人的形象很符合」 为伯贤庆生!KAI和泰民在伯贤的立牌前拍照,姿势超特别XD 曹政奭超讲义气主动减薪拍《机智医生生活》:每集少赚2000万! 现实生活里的朴海俊帅到什么程度?路人:原本想要骂死他,但见面之后... Oh My Girl 昨征服《The Show 5》 回归后首冠入袋! 超敬业!柳海真为拍《一日三餐:渔村篇5》考取取游艇驾照

