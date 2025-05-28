IU 翻唱新歌〈Never Ending Story〉一推出就登顶、夺冠，横扫韩国音源榜单！实力派魅力男星出演MV相助

歌手 IU 透过第三张翻唱专辑《花书签 三》，再度展现出她作为「翻唱强者」的实力。热门韩剧《篡位》&《法官大人》中存在感十足的演员许楠儁倾力相助，出演 MV。

在 27 日晚间 6 点发行的《花书签 三》，上线仅一小时便横扫各大主要音源榜单，反响热烈。专辑收录的所有歌曲皆成功进入排行榜，主打歌〈Never Ending Story〉更是在 Melon、Bugs、Genie 等音源平台上夺得第一名。



《花书签 三》是 IU 以她独特的感性与抒情嗓音重新诠释经典名曲的第三张翻唱系列专辑。这不仅是继 2017 年发行的《花书签 二》之后，时隔约八年的回归之作，同时也是继 2024 年 2 月发行的第六张迷你专辑《The Winning》之后，时隔约一年三个月推出的新作品。

主打歌〈Never Ending Story〉是将摇滚乐团「复活（부활）」的经典名曲，透过 IU 独有的感性重新诠释的一首作品，由作曲家徐东焕担任编曲，以细腻且唯美的声音打造出全新版本。除此之外，专辑中还收录了〈红色运动鞋〉、〈10月4日〉、〈Last Scene〉（Feat. Wonstein）、〈美人〉（Feat. Balming Tiger）、〈正方形的梦〉等多首风格多样的曲目。



透过 YouTube 公开的主打歌〈Never Ending Story〉MV 也引发热烈关注，公开约 7 小时便突破百万点阅率，更登上「音乐发烧影片」的高位，证明其超高话题度。这支 MV 是正式向1998年电影《八月照相馆》致敬之作，由 IU 与人气演员许楠儁共同出演，格外吸睛。导演则是曾与 IU 合作过〈Palette〉、〈夜信〉MV 的李来炅，为作品增添更多完成度。



此前，IU 曾透过《花书签》系列中的〈秋日早晨〉、〈你的意义〉、〈夜信〉等作品，呈现跨世代共鸣的感性，深受喜爱。而《花书签 三》同样不损原曲的情感，同时融合 IU 专属的感性与抒情嗓音，打造出一张完成度极高的翻唱专辑，获得一致好评。



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