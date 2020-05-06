TWICE 行程满档　7 月初在日本回归！

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准备於 6 月在韩国回归的 TWICE，隔月也将发行时隔不到半年的日语新作品，即将接连登场的活动让人期待不已！

TWICE 昨晚（5 日）在官方推特上闪电公开一支影片，并亲自宣布她们将於 7 月 8 日在日本发表第六张单曲〈Fanfare〉。是一首 TWICE 想藉由〈Fanfare〉为世界带来正面力量，也会透过现场表演也展现活力十足的面貌。



除了宣布好消息外，TWICE 也表示：「好想赶快见到大家，希望到时候都能看到大家健健康康的。我们最近也有注意维持身体健康，大家都加油！」

自从在日本出道以来，TWICE 发行的每张专辑销量都超过 25 万张，已在当地奠定难以取代的地位。在 TWICE 回归前，就先重温她们在年初推出的日语改版专辑吧！





（照片或影片来源：JYP Entertainment）

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