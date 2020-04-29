NANA x 朴成勋确定主演办公室浪漫喜剧《出师表》

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曾经在《Justice》法庭上对立的NANA与朴成勋，这次要谈起办公室恋情了吗？

KBS 2TV最新水木剧《出师表》，确定由NANA与朴成勋主演，预计在7月首播，将是部以政治为背景的办公室浪漫喜剧。特别的是，NANA与朴成勋曾经在《Justice》饰演对立角色，这次竟然要携手上演办公室恋情，前后两部作品风格迥异，让人相当期待两人的火花。



NANA饰演土汤匙出身、身无长物却很会装模作样的「具世拉」，各种兼职都做过，直到她听说区议员一年只要工作90天就能拥有5000万韩元年薪，毅然决然递出了「出师表」踏入政治圈。成功当上区议员后，具世拉替人民解决各种请愿诉求，得到「人民请愿王『飞蛾』」称号，只因她接下了案子就非达成不可。



朴成勋则饰演五级事务官「徐孔明」，外表帅气、办事能力相当卓越，不过个性却难以相处，在不同部门间来来去去，被冠上「连续调职家」绰号。当「连续调职家」遇上「人民请愿王」，徐孔明的人生将与具世拉纠缠在一起，甚至展开罗曼史。



《出师表》将是朴成勋第一部正式的男一作品，大众对他印象深刻的可能是《Justice》或《精神病患者日记》的反派杀人魔形象，但他其实也演过爱情戏，包括与全昭旻合作的特别剧《我的黑历史误答笔记》，以及与罗惠美合作的长篇连续剧《我唯一的守护者》。而NANA几乎都是演比较悲伤沉重的题材，终於接演了浪漫喜剧。

（图：KBS、PLEDIS娱乐、BH娱乐）

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