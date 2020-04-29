全新爱情喜剧《一起吃晚餐吗？》首波预告：宋承宪&徐智慧最差劲的初相遇～

全新爱情喜剧《一起吃晚餐吗？》首波预告：宋承宪&徐智慧最差劲的初相遇～

韩剧   2020年4月29日   星期三12:00   MiJimin   4

【预告＋官方海报】这出《#一起吃晚餐吗？》的主演（宋承宪、徐智慧、李知勋、孙娜恩）都让人太期待了，一起来看预告，感受一下这出剧的氛围吧～！

MBC 全新月火剧《一起吃晚餐吗》（每周一、二播出）公开了首波预告以及官方海报，预告中也能看出主演们的人物性格与关系。

《一起吃晚饭吗》讲述因为曾经有过痛苦离别的恋爱经历，以及受到「单身文化」的影响，渐渐对恋爱冷感，爱情感知退化的两个男女，通过「共进晚餐」慢慢找回爱情的甜蜜罗曼史。

▼预告，宋承宪&徐智慧的初次相遇印象极差，在徐智慧眼里，宋承宪如同疯子一般，而再次回来的李知勋则给了徐智慧新的承诺，孙娜恩也期待能够再回到宋承宪身边，最后一幕则停在宋承宪邀请徐智慧一起共进晚餐…：

【人物简介】

▼宋承宪饰演饮食专栏作家兼饮食心理治疗师「金海景」，透过饮食习惯来分析病人的心理状态，因独特的职业技能而受到关注。

▼徐智慧饰演YouTube 频道 2N Box 企划组成员「禹道熙」，虽然20岁之后她谈过两次恋爱，却经历了苦涩痛苦的失恋，现在是一个对恋爱无感的女人。

▼孙娜恩饰演性感兼具华丽外型的健身教练「陈鲁乙」，SNS 上的名人，男主金海景的前女友，不论自己做了什么海景都会接受，反而认为他不爱自己，因此决定分手，却又以“没有像海景的一样的男人”之原因，想要重新回到他身边。

▼李知勋饰演医学专门的独立记者「郑载赫」，是女主禹道熙大学时期的恋人，毕业时为了留学而单方面向她提出分手，时隔5年再次出现在道熙面前。

新剧《一起吃晚饭吗》由《Player》高再贤导演，与《Doctor异乡人》副编剧金珠合作，预计在5月25日首播。

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • Kexin Lim
    Hanxi Ching 这个我觉得我可以 那个女主是爱的迫降的女二咯 我很喜欢他🥰naeun也有诶🌚他男主是player的欸💁‍♀️
    1小时前
  • Too Yu Han
    Lee Siewthink
    1小时前
  • 林曼
    股民朋友，請不要輕易加連結，小心被騙 ！如果有對新股賣點把握不准嘅請加此群組，資深老師定期實盤免費分享，可以入群驗證！https://chat.whatsapp.com/JFMfOCUg7xiHuP5TXwxwlB
    1小时前
  • Sharon Wang
    期待ing
    2小时前
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