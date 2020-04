安普贤出演《梨泰院CLASS》后拿到Youtube「白银创作者奖牌」 刘在锡至今还记得五年前...录《无挑》时见过的夏率小朋友❤ 英勇的市民李伊庚公开腹肌照!网友:「原来搞笑外还有这身材!」 安普贤为了见到「人生偶像」白种元,特意取消行程出演《胡同餐馆》 一直收到更换密码的讯息!SJ利特发文警告骇客:「每天每天 好像都被盗帐号 请停止吧」 这个阵容让人太期待了!李玹雨确定出演电影《Dream》 与朴叙俊、IU展开合作! SM推出线上付费演唱会「Beyond LIVE」 26日SuperM首演 个人海报&后续阵容日程公开! 原本以为RAVI不跟好友Kai透露新曲歌名,所以回覆「不要问」结果...歌名真的是《不要问》啦! TXT 有望於 5 月中发片!出道满周年后首度回归 睽违九年⋯⋯HA:TFELT 终於又要登上《Radio Star》了! Natty 即将正式出道 下周连续五天公开预告! 养眼的来了!张基龙&李洙赫合作写真,让人难以抵挡的魅力啊~ TWICE 为罹患脑瘤的粉丝录影打气 「姊姊们会一直为你加油!」 Oh My Girl 准备万全即将回归 新专辑亮点集锦暗藏「桌游」概念! Paul Kim 新歌横扫音源榜首 与丁海寅现场合唱新歌! 终於等到金宇硕!确定 5 月底只身出道 请夏先行曲发行在即 MV 预告片、侧拍照霸气曝光! [图多]成勋游泳选手旧照出土!一年比一年帅到底哪里不一样了? 金希澈盛赞IU对付网路恶评的方法:「一律严惩,决不轻饶」 《夫妻的世界》「儿子李俊英」童年照曝光!全真㥠真的是从小帅到大 【多图】令人心空的画报♥ 朴叙俊为杂志拍摄5月份画报:走路都自带风! 《夫妻的世界》第9集预告!看到池圣雨与金医生一起吃晚餐又吃醋?李泰吾:「你和那小子关系很好吗?」 Lady Gaga 终於公开了与人气女团 BLACKPINK 合作的新曲歌名! 人气YouTuber完美模仿《夫妻的世界》五个角色,闭眼听还以为是原声! 韩国雪冰新餐点:义大利面、韩式炒饭都吃的到喔 算命师X翁主《风云雨》:朴施厚&高圣熙人物海报公开 《家师父一体》学霸「车银优」狙击女心、微笑报导新闻的模样公开! 金希澈谈恶评被指挑「性别矛盾」!怒回记者:别蹭热度,这种行为像狗 金喜爱黑白高中毕业照来了!网友:根本就是贵族家的小姐啊♥

