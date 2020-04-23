[图多]成勋游泳选手旧照出土！一年比一年帅到底哪里不一样了？

日前在网路上流传著帅气演员成勋的旧照，当年他曾是游泳选手，选手证件上的照片也令人惊讶，神韵都在但是真的也太不像了！一年比一年帅的他对於外貌的管理应该下了很多功夫。
网路上的这两张照片，其实有点没办法一下子就确认是我们熟悉的大帅哥成勋。
2011年：
这时候的成勋刚开始演出电视剧，第一部作品是《芙蓉阁之恋（新伎生传）》，全身上下显露出年轻气息。
2012年：
这一年成勋演出了由李敏镐主演的穿越电视剧《信义》，白发的古装造型气质满分。记者会上虽是短发，妆感稍微有点点厚重。
2013年：
成勋演出电视剧《热爱》，五官上大致与现在差不多，但是在他与IMX公司签约的宣传照中，突然感觉强调了浓眉大眼的妆感，给人不一样的感觉。
2014年：
成勋休闲装扮参与了电影首映会，露出的笑容已经几乎与现在无异。
2015年：
成勋演出苏志燮主演的电视剧《Oh My Venus》，由於剧中设定为UFC选手，所以成勋在剧中展现出精壮好身材，此时也渐渐被大家留意到他的搞笑天分。
2016年：
成勋演出《五个孩子》与申惠善搭档，也开始接下许多产品代言。
2017年：
成勋演出《焦急的罗曼史》，车本部长一角在剧中与女主角宋枝恩的互动太多粉红泡泡，让大家觉得又发现一名最适合西装LOOK的男主角。当时他也来台宣传本部作品，并出席代言场合。
2018年：
成勋开始不仅演出戏剧与电影作品，更是开始活跃於各大综艺节目，最真实不加修饰的《我独自生活》，让大家更喜欢成勋。
2019年至今：
最近大家已经习惯也看过超多成勋帅照了！而且他对流浪狗狗的爱护也是大家津津乐道的，最近刚有大萤幕作品上映，也期待他快回归电视剧唷！
照片: TVDaily, 杂志代言与画报照片, 网路
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