金希澈盛赞IU对付网路恶评的方法：「一律严惩，决不轻饶」
综艺 2020年4月23日 星期四10:39 Sani
对待那些只会在网上散播谣言、伤害别人的恶评者，就要像IU这样啊！
20日播出的JTBC综艺节目《77亿的爱情》里，嘉宾们一起讨论了关於网路恶意留言的话题。 金希澈表示，SM公司会提供很多方式帮助艺人消化恶评带来的心理问题，但是：「人 是会被洗脑的，即便公司、医院、朋友等等都在提供帮助，只要有一句恶评，所有的努力都会白费。 所以最终对抗方法只有起诉这一条路。 」但起诉也并不简单，要花费很长时间。
金希澈表示IU对待恶评的做法值得所有艺人借鉴，那就是一律起诉，完全不轻饶！而且更可恶的是，还会有被起诉的恶评者反过来抱怨说生活被打乱、精神压力很大，用申东烨的话说就是：「好端端的干嘛起诉我，让我这么辛苦！」搞得IU明明是被害人却看起来像加害人一样，真是让人无语。
希澈还公开了和IU的简讯对话：「我给IU发简讯说，下周要和刘寅娜欧尼一起参加《77亿的爱情》聊恶评的话题，如果我聊到我认为最帅气的艺人也就是IU的话，你会觉得不方便吗? IU回道： 欧巴随便。 」真的好酷哦！
IU出道以来一直对恶评者强硬处置，去年10月还发过声明表示已经收集了证据、要对恶评者采取法律措施，欧尼真的好棒！
（图源：《77亿的爱情》，IU IG）
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留言/评论
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阿澈這個瘋孩子、金起伏表面下是對別人特別是朋友無微不至的體貼尊重，所以看著他在鏡頭前大膽瘋狂地講話，但從未因此得罪朋友！真是讓人放心又驕傲的好孩子！
3小时前