[圖多]成勛游泳選手舊照出土！一年比一年帥到底哪裡不一樣了？

日前在網路上流傳著帥氣演員成勛的舊照，當年他曾是游泳選手，選手證件上的照片也令人驚訝，神韻都在但是真的也太不像了！一年比一年帥的他對於外貌的管理應該下了很多功夫。
網路上的這兩張照片，其實有點沒辦法一下子就確認是我們熟悉的大帥哥成勛。
2011年：
這時候的成勛剛開始演出電視劇，第一部作品是《芙蓉閣之戀（新伎生傳）》，全身上下顯露出年輕氣息。
2012年：
這一年成勛演出了由李敏鎬主演的穿越電視劇《信義》，白髮的古裝造型氣質滿分。記者會上雖是短髮，妝感稍微有點點厚重。
2013年：
成勛演出電視劇《熱愛》，五官上大致與現在差不多，但是在他與IMX公司簽約的宣傳照中，突然感覺強調了濃眉大眼的妝感，給人不一樣的感覺。
2014年：
成勛休閒裝扮參與了電影首映會，露出的笑容已經幾乎與現在無異。
2015年：
成勛演出蘇志燮主演的電視劇《Oh My Venus》，由於劇中設定為UFC選手，所以成勛在劇中展現出精壯好身材，此時也漸漸被大家留意到他的搞笑天分。
2016年：
成勛演出《五個孩子》與申惠善搭檔，也開始接下許多產品代言。
2017年：
成勛演出《焦急的羅曼史》，車本部長一角在劇中與女主角宋枝恩的互動太多粉紅泡泡，讓大家覺得又發現一名最適合西裝LOOK的男主角。當時他也來台宣傳本部作品，並出席代言場合。
2018年：
成勛開始不僅演出戲劇與電影作品，更是開始活躍於各大綜藝節目，最真實不加修飾的《我獨自生活》，讓大家更喜歡成勛。
2019年至今：
最近大家已經習慣也看過超多成勛帥照了！而且他對流浪狗狗的愛護也是大家津津樂道的，最近剛有大螢幕作品上映，也期待他快回歸電視劇唷！
照片: TVDaily, 雜誌代言與畫報照片, 網路
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