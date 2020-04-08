Click-B出身金相赫结婚一年宣布离婚! 网传家暴所属社火速否认
明星 2020年4月8日 星期三12:10 Sani
在结婚一周年纪念日宣布离婚，还删除了SNS上所有合照、取消互关，真是让人倍感遗憾......
Click-B出身艺人金相赫昨日通过所属社宣布，金相赫和宋多艺因无法克服见解差异，慎重考虑后决定离婚。
金相赫在自己的IG上也留言："两个都有不足的人相遇，曾经努力好好过日子。 本应该抚慰彼此的伤痕好好生活，却没能让大家看到幸福的模样，很抱歉。 都是因为我的疏忽。 没能像对方对我一样好，心情很沉重。 "
金相赫去年4月7日与宋多艺交往1年后结婚，女方是2010年代网路「脸赞」，现在一家网路商城担任CEO，比金相赫小6岁。 之后金相赫在多个电视节目中聊到对宋多艺的感情，还在朝鲜TV《妻子的味道》里公开了婚礼，未料短短1年就分道扬镳。
而离婚报导发布后，部份网友揣测离婚原因或与家暴有关! 有网友表示在急诊室、员警局等地见过两人，去年婚礼前一天宋多艺跌倒、眼部淤青的事也被重新提起。
金相赫所属社对此表示："第一次听说，去年宋多艺跌倒淤青的事已经做了充分说明，金相赫家暴之类的事情完全没听说过。 确认事实后会再发布声明。 "但直到现在仍没有特别声明，温吞态度再次引起网友怀疑。
（图源：金相赫IG等）
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