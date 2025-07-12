苏志燮的体重波动密码：入帐前→蛋糕自由，入帐后→鸡胸地狱

最近，苏志燮凭藉Netflix新剧《无赦之仇》久违回归萤幕，依旧以帅气的外貌和独特气场，狠狠撩动粉丝的心。

从以前就被昵称为「苏帅）」，可见他那股浓浓的男人味和沉稳存在感，依旧无人能敌！但你知道吗？ 私底下没拍戏的苏志燮，其实是个完全不忌口的美食爱好者！

据说在投入《无赦之仇》拍摄前，他的体重一度逼近95公斤，原因就是——他太爱吃了。 甜食、蛋糕通通不放过，甚至能一个人嗑掉一整个蛋糕，画面光想像就好疗愈（对不起经纪人）。



然而一旦进入「作品模式」，他可是超级专业。 为了新剧，他硬生生在短时间内减掉18~19公斤，以完美状态投入角色，证明什么叫真正的「职业精神」。

苏志燮的减肥方式其实很经典：餐桌上几乎只剩下白饭和鸡胸肉，还会亲自计算每日总摄取卡路里。 所谓「转帐前后两张脸」（资本主义金钱的力量，笑），他就是最佳示范。

说到运动，更是他的看家本领。 别忘了他可是游泳选手出身！平时就非常热爱运动，甚至每天运动两次。 早上打拳击、下午练重训，完全把「体能管理」当日常。 许多人问：一天怎么能运动两次？ 其实问题根本不是体力，而是意志力啊！



有趣的是，苏志燮在访谈中透露自己根本没有「周一症候群」，因为每天都按同样的生活节奏过日子。 就算没在拍戏，也照样维持早上拳击、下午健身的固定行程。 难怪只要一启动减重模式，就能立刻见效。



他的晨间仪式也很讲究：一醒来就先喝水，接著来一匙橄榄油，再进行伸展，最后才吃早餐。 就算胖到95公斤，有这种严谨的生活习惯，要再回到男神体态似乎只是时间问题。

说到底，这才是真正的自律吧？ 平时虽然稍微放纵自己，吃甜点吃到飞起; 但一旦面对工作，立刻化身超严格管理机器，展现专业演员的霸气。

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