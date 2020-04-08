粉丝暖哭！始源收集生日应援认证照片谢粉丝：明年我还会来〜
KPOP 2020年4月8日 星期三12:31 Erin
4月7日是Super Junior成员始源的生日，粉丝们一如往常为他准备了许多生日应援，虽然这是偶像常常收到的应援之一，但有多少人像始源一样，连续多日找到自己的应援处拍摄认证照片，在SNS与大家分享呢？
从五天前开始，始源就开始第一天「寻找生日应援」的旅程，他第一天是与公车站的应援背板合影，左右两边都是帅气看板，而始源戴著口罩坐在正中间，并写下：「像现在这样艰难的状况（指肺炎疫情）之下，我还能得到如此的爱，真的心中除了感谢大家没别的了，想要报答大家一下所以做点小小事情，我会自己找这些应援的位置，这是我的第一天。」
第二天，始源带著墨镜口罩，帅气倚著墙壁与大型应援灯板合影，他上传SNS并写著：「江南站。还是只能感谢，继续感谢这些一直以来为我祝福的朋友们。」
第三天始源穿著浅色西装，戴著眼镜口罩帅气竖起大拇指，这个应援板上面更是贴满了祝福的便利贴，「这是上班路所以有很多人，也祝福跟我同一天生日的人生日快乐，再次感谢！」另外他也来到一家咖啡厅，粉丝们为他准备了应援杯套以及气球等等布置，始源说：「突然来访〜明年我还会来喔！谢谢！」想必粉丝们一定非常开心吧！
接下来在昨4月7日生日当天，他也再度po出多张照片，都是不同粉丝为他准备的生日应援惊喜，始源再度写著：「不确定我是否值得大家这样祝福以及爱我，但我会将大家给我的爱放在我心深处，也再度与大家分享，再次谢谢你们。」精心准备的应援能够得到偶像本人的认证真的是求之不得啊！一辈子不知道能有多少次这样幸运的机会，这是始源报答粉丝们的心意，大家是不是觉得很暖心？
照片：崔始源IG
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