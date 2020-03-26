BTOB三位成员今年内陆续退伍日程公开！但是另外三位成员则要开始服兵役了ㅠㅠ GFRIEND Umji 为《快过来》唱 OST 今公开完整音源！ 李敏镐主演《The King：永远的君主》公开两款新海报，第二张会不会太美了啦～！！！ 少女时代太妍真的31岁吗？换上校服说18岁我都信，颜值太能打！ 「n号房事件受害人都是自找的」？！韩女网红为博眼球注意毒舌发言 提到「职业满意度最高的工作」，一定包含「路云的化妆师」！

【中字前导预告】内文中的第二张海报放在桌布or手机萤幕，真的是美到不行～心情好～四月就等金编的这一部新剧了！

SBS 全新金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出）在昨天公开了两款新海报，一张是主演员齐亮相，另一张则是公开的预告中，男女主角相遇的绝美街景画面。

《The King：永远的君主》讲述试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝－李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警－郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，跨越空间带来悸动的奇幻爱情故事。



▼第一张公开的海报中，是六位主演的人物形象照所拼成的官方海报，左至右为李廷镇、郑恩彩、李敏镐、金高银、禹棹焕、金景南，实力派演员齐聚一堂相当有气势。



▼第二张则是预告中出现的场景，关於男女主角在现代街头相遇后，非现实感的绝美夜晚街景，时间静止的海报让这个画面更加令人惊艳。



▼中字前导预告，Netflix 平台也宣布台湾将会零时差跟播：



《The King：永远的君主》由《云画的月光》的白尚勋导演与《鬼怪》、《阳光先生》的金银淑作家合作打造，预计接档《Hyena》在四月中旬播出。

＊完整人物简介可按此观看。

（图：官方剧照）

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