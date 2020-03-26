李敏鎬主演《The King：永遠的君主》公開兩款新海報，第二張會不會太美了啦～！！！

【中字前導預告】內文中的第二張海報放在桌布or手機螢幕，真的是美到不行～心情好～四月就等金編的這一部新劇了！
SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）在昨天公開了兩款新海報，一張是主演員齊亮相，另一張則是公開的預告中，男女主角相遇的絕美街景畫面。
《The King：永遠的君主》講述試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝－李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警－鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，跨越空間帶來悸動的奇幻愛情故事。
▼第一張公開的海報中，是六位主演的人物形象照所拼成的官方海報，左至右為李廷鎮、鄭恩彩、李敏鎬、金高銀、禹棹煥、金景南，實力派演員齊聚一堂相當有氣勢。
▼第二張則是預告中出現的場景，關於男女主角在現代街頭相遇後，非現實感的絕美夜晚街景，時間靜止的海報讓這個畫面更加令人驚豔。
▼中字前導預告，Netflix 平台也宣布台灣將會零時差跟播：
《The King：永遠的君主》由《雲畫的月光》的白尚勳導演與《鬼怪》、《陽光先生》的金銀淑作家合作打造，預計接檔《Hyena》在四月中旬播出。
＊完整人物簡介可按此觀看。
（圖：官方劇照）
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