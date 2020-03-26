韓國超流行夢幻氣球花束！最後兩束誰都逃不過它們的魅力XD BTOB三位成員今年內陸續退伍日程公開！但是另外三位成員則要開始服兵役了ㅠㅠ GFRIEND Umji 為《快過來》唱 OST 今公開完整音源！ 李敏鎬主演《The King：永遠的君主》公開兩款新海報，第二張會不會太美了啦～！！！ 少女時代太妍真的31歲嗎？換上校服說18歲我都信，顏值太能打！ 「n號房事件受害人都是自找的」？！韓女網紅為博眼球注意毒舌發言 提到「職業滿意度最高的工作」，一定包含「路雲的化妝師」！

【中字前導預告】內文中的第二張海報放在桌布or手機螢幕，真的是美到不行～心情好～四月就等金編的這一部新劇了！

SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）在昨天公開了兩款新海報，一張是主演員齊亮相，另一張則是公開的預告中，男女主角相遇的絕美街景畫面。

《The King：永遠的君主》講述試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝－李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警－鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，跨越空間帶來悸動的奇幻愛情故事。



▼第一張公開的海報中，是六位主演的人物形象照所拼成的官方海報，左至右為李廷鎮、鄭恩彩、李敏鎬、金高銀、禹棹煥、金景南，實力派演員齊聚一堂相當有氣勢。



▼第二張則是預告中出現的場景，關於男女主角在現代街頭相遇後，非現實感的絕美夜晚街景，時間靜止的海報讓這個畫面更加令人驚豔。



▼中字前導預告，Netflix 平台也宣布台灣將會零時差跟播：



《The King：永遠的君主》由《雲畫的月光》的白尚勳導演與《鬼怪》、《陽光先生》的金銀淑作家合作打造，預計接檔《Hyena》在四月中旬播出。

＊完整人物簡介可按此觀看。

（圖：官方劇照）

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