10月新剧上档，演技派的角逐！金泰梨《正年》vs 李浚赫《或好或坏的东载》，你最期待哪部

10月有两部新剧上档，你更期待哪一部呢？

《或好或坏的东载》



先是10月10日开播的《或好或坏的东载》，该剧是人气韩剧《秘密森林》的衍生剧，故事围绕《秘密森林》中的检察官「徐东载」展开，讲述想要撕掉「收受赞助检察官」标签的徐东载，展开波澜壮阔的火热生存记。 徐东载是一个复杂且立体的人物，不能单单以「好人」或是「坏人」来定义他，这个角色的魅力正是来源於他的多面性和模棱两可的道德立场。



徐东载功利、精明，圆滑、善於阿谀奉承且永远在追求个人利益，总是设法利用职务谋求升迁和好处。 给人的初始印象是个只为自己打算、不择手段的人，实际上他是一个在特定环境中被逼迫而不得不做出选择的人物，一切行为的目的大多数处於在复杂权利斗争中保护自己，於是就有了很多观众期待的《或好或坏的东载》，让他成为了全剧的中心人物。



如同新剧名《或好或坏的东载》总结的那样，徐东载的「坏」是因为他沉浸在权力结构和腐败的体制中，而他的「好」则在於他始终保留了一丝人性、良知和自知之明，同时他面对生死的危机时流露出的脆弱，展现了他作为一个普通人的恐惧与挣扎，也让人对他的处境产生了同情。新的故事里，他将如何展现又好又坏的面貌，同时又是如何与「恶势力」朴星雄对抗的，让我们拭目以待吧。



《正年》

紧跟其后，於10月12日播出的就是金泰梨挑大梁主演的《正年》，此剧背景设定在1950年代韩国战争之后，围绕女性国剧展开，讲述了一位天生的声音天才「正年」挑战成为顶级国剧演员的故事，这部剧不仅展现了主人公在舞台上的成长，还描绘了她与竞争对手之间的较量，以及与身边人的联结与支持。



最让观众期待的是金泰梨在剧中的扮相，她剪掉了长发，以「假小子」型短发出镜，从以往公开的剧照中可以看到她穿著朴素布衣，表情生动，从一位邻家女孩摇身一变成为唱国剧的顶级明星，这之间要经历如何多的苦难和感情的磨练可想而知，让人期待金泰梨的演技大爆发。



除了金泰梨之外，该剧可以说是全女演员阵容，有饰演唱歌、跳舞、演技甚至家境都无可挑剔的、正年的最大竞争对手「许英諝」的辛睿恩、「剧团团长」罗美兰、扮演剧团男主人公形象的顶级明星「文玉卿」的郑恩彩，以及出演国剧团公主「徐惠朗」的金允慧，演技派女演员们之间的化学反应让人十分期待。



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