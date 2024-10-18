《正年》里的郑恩彩也太帅了吧！俊美优雅迷倒众生，自爆为穿西装好看而增肌

女性群像剧《正年》正在火热播出中，除了女主角金泰梨扮演的天才少女「正年」吸睛之外，这一位一亮相也即刻牢牢吸引住了观众们的视线。

她就是美兰剧团的男役「文钰琼」，以女人之身演绎男人之姿，扮演者郑恩彩精准拿捏了剧团男主角风流倜傥、英俊潇洒的男性魅力，不仅迷倒了剧里的戏迷，也迷倒了戏外的观众们。

郑恩彩在前作《安娜》里饰演了富家千金「贤珠」，白富美的松弛感和慵懒感在她身上得到了具像化。 没想到天生富贵气质的郑恩彩演起男役来也如此得心应手，甚至为了符合角色的气质和要求而进行增肌锻炼，尤其是肩部线条的塑造，目的是让她在穿上男士西装时显得更加英姿飒爽。 这一角色展现了她坚强、果敢的另一面，与她以往的形象形成了鲜明的对比。



日前朴娜莱的YouTube综艺「娜莱式」中，郑恩彩和前辈罗美兰作为嘉宾登场。 朴娜莱关心罗美兰正在进行低碳水饮食。 相反罗美兰回应道：「我精力充沛，也不是完全不吃。」并坦言自己已经三周没有吃到喜欢的紫菜包饭了。 朴娜莱接著问：「恩彩小姐也在减肥吗？ 你不是天生就很瘦吗？」对此，郑恩彩回答：「我也是根据需要增重或者减重的。」听得罗美兰很惊讶，「你能随意控制体重吗？」



郑恩彩接著说：「我尽量尝试，其实《正年》一开始我需要以帅气的形象出现，但当时感觉有点太瘦了。 穿西装的时候肩膀需要有线条感，所以我还特意做了肩部锻炼。」透露为角色增肌的过程。



정년이 1화 후기: 잘생긴 정은채 무한제공사건 pic.twitter.com/T63xrTXJ9S — 예거 (@jaeger_iwc) October 12, 2024

在剧中，郑恩彩的发型也有了突破性的改变。 朴娜莱问：「出道以来这是你第一次留这么短的发型吧？」郑恩彩回应道：「不仅是出道，甚至是出生以来也是第一次。」罗美兰则赞叹道：「我觉得她剪得很好，非常适合她。 以前我看到的她都是长发形象，但在剧本阅读会上，看到她进来，我不禁多看了几眼。 没想到这种『乞丐头』这么适合她。」



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