《离婚保险》每月27900韩币？！「四李」李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙携手开发「离婚保险」

将在31日首播的《离婚保险》由李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演，讲述的是保险公司革新商品开发组，爲了应对这个时代最热门的灾难「离婚保险」商品而展开的故事，是部办公室浪漫喜剧。

公开的最新海报中，「离婚保险组」的李栋旭 李光洙、李主傧和李多熙带著自信微笑，而李栋旭手上的保单上写著「每月请准备27900韩币（约台币650元）」的字，让人好奇他们如何给离婚这一抽象概念定价，保障第二人生和幸福。



李栋旭饰演Plus损害保险革新商品开发组保险会计师「罗基俊」，虽然看起来看起来是具备资历和专业性的完美男人，但经历过三次离婚，因此决定开发离婚保险。李光洙饰演性格小心谨慎、注重安全的风险调查员「安全万」，他加入离婚保险项目，展开人生中最大的冒险。



李主傧饰演保险公司核保人「姜汉德」，长久以来一直认爲忍耐才是正确答案的人，然而在经历离婚之后，决心成爲完全不同的人。李多熙饰演只以投资观点看待世界的金融数学家「全娜莱」，她无法认同结婚后一定要把全部精力放在一个人的观点，因爲价值观的差异，在蜜月旅行刚回来就离婚了。



制作组表示：「离婚也是需要应对的灾难，以奇特的想法著手离婚保险开发项目的李栋旭 李光洙、李主傧和李多熙的孤军奋战将精彩地展开。其中将愉快地描绘出各自有著不同故事的成年人的成长期。」

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