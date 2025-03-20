刻意把自己「讲矮」的女艺人！《离婚保险》176公分高的李多熙比例超优～

演员李多熙近日将在新电视剧作品《离婚保险》中跟大家见面，身材比例相当高挑的她，更在日前综艺节目中公开了食谱，以及为了怕自己长得太高而刻意将自己的档案「讲矮」2公分！

16日播出的JTBC综艺节目《拜托冰箱》中邀请演员李多熙与DEX担任嘉宾，介绍自己家中冰箱里面的食材。当日李多熙与大家认知健康饮食的她不同，更透露了令人意外的韩式饮食取向，引发许多观众们关注。李多熙表示，自己因为与父母亲一起生活，所以也是共同使用冰箱的，接下来她公开了家中有两部冰箱。DEX则称赞说里面似乎装满了山珍海味，表现出相当期待的样子。



而李多熙的冰箱中放著许多种类的酱料以及小菜，她也一边说明因为自己常常在家里吃饭，所以妈妈也做了许多小菜给她。其中李多熙最喜欢的小菜种类也令观众们意外，原来是海带丝，李多熙也强调自己真的很喜欢吃海带丝，妈妈也会加大量蒜头并且用苏籽油下去炒一下。而其实李多熙口中的苏籽油也是自家制的，她提到家中多数的小菜蔬菜都加入自家制的苏籽油呢！



另外李多熙也提到了自己在节食的时候最常吃的料理，她选择的就是陈年老辛奇。她表示把陈年老辛奇洗干净后，加入玄米饭以及鲔鱼一起吃，就是她自己的健康减重食谱。李多熙过去也曾在节目中提到，自己拥有176公分的傲人身高，加上肩膀又很宽，只要稍微变胖一点点就会觉得变很大只。所以在他的档案身高上刻意少写了2公分，不过模特儿一般的身材比例以及大长腿是骗不了人的。



李多熙主演的《离婚保险》将在本月31日於tvN首播，剧中她将饰演李栋旭的前妻，又是工作上的伙伴，想必将带来更多意想不到的笑料。

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