金宇硕确定出演电视剧《Twenty-Twenty》 由《A-TEEN》制作团队打造 大前辈 PSY 发文祝贺 BTS 防弹少年团登上美国 Billboard 百大第四位 【有片】所有女生的梦想！当190cm的路云「壁咚」149cm朴娜莱...饭狂呼：快放开朴娜莱，换我来！ 《物以类聚》圣圭 live 重现男团 Infinite 的热门经典曲「成为我的人」 李栋旭紧急辟谣「不是新天地教徒」！网民：开什么玩笑，他是个可以靠脸自创宗教的人 《南山的部长们》这不是李星民！为演出朴前总统进行特殊化妆！ 「大势男」路云、金宣虎惊喜客串！新剧《那个男人的记忆法》正式预告公开 这又是什么操作？一首名为《讨厌SEVENTEEN》歌曲火速登音乐榜首位，反应两极：歌词搞笑VS超不爽 警方透露《Produce》《偶像学校》调查近况：「没有证据显示CJ ENM高层干预排名」 对媒体独家爆料超委屈的请夏：我回国后就自主居家隔离了，也绝对不是新天地教徒！

喔某喔某～居然出现路云跟金宣虎，剧组预告这样推出真的太厉害了～！（主演：金东旭、文佳煐、金瑟琪、李鎭赫）

由金东旭和文佳煐携手主演的 MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》（每周三、四播出），公开了最新的正式预告，客串出演的「大势男」路云跟金宣虎（金善浩）也瞬间吸引粉丝们的注意。

《那个男人的记忆法》讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的细节全部都记下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。



▼正式预告中，金东旭饰演的新闻主播展现帅气专业的一面，文佳煐的女明星形象则是美而多绯闻，客串出演的路云和金宣虎成为她的绯闻对象？！



▼金东旭饰演的「李政勋」是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。



▼文佳煐饰演的「吕河珍」是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。



▼金瑟琪饰演的女主的亲妹妹兼经纪人「吕河京」。



▼李鎭赫饰演男主新闻团队的成员「赵一权」。



新剧《那个男人的记忆法》将在 3 月 18 日（三）晚间 20:55 首播。

（图自：官方剧照）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻