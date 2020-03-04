「大势男」路云、金宣虎惊喜客串！新剧《那个男人的记忆法》正式预告公开

喔某喔某～居然出现路云跟金宣虎，剧组预告这样推出真的太厉害了～！（主演：金东旭、文佳煐、金瑟琪、李鎭赫）
由金东旭和文佳煐携手主演的 MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》（每周三、四播出），公开了最新的正式预告，客串出演的「大势男」路云跟金宣虎（金善浩）也瞬间吸引粉丝们的注意。
《那个男人的记忆法》讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的细节全部都记下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。
▼正式预告中，金东旭饰演的新闻主播展现帅气专业的一面，文佳煐的女明星形象则是美而多绯闻，客串出演的路云和金宣虎成为她的绯闻对象？！
▼金东旭饰演的「李政勋」是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。
▼文佳煐饰演的「吕河珍」是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。
新剧《那个男人的记忆法》将在 3 月 18 日（三）晚间 20:55 首播。
（图自：官方剧照）
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