温馨又感人！金宇彬熊抱3年未见的保镖，两个大男人也这么煽情XD
明星 2019年12月9日 星期一10:05 Rui
金宇彬抗癌成功后重新亮相，於12月8日举办粉丝见面会。
11月，金宇彬作为颁奖嘉宾突然现身青龙电影节颁奖礼，这是他时隔3年的首次公开亮相，引发了极大的关注。 而气色很不错的他也让一直揪心的粉丝们安心了。 随后金宇彬就传出了要举办粉丝会的好消息，又一次让粉丝们振奋起来。
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当天金宇彬看起来状态不错，穿著一件灰色的休闲卫衣，外面套著一件黑色的外套，下身是一条灰色的运动裤。 在和粉丝们见面之前，金宇彬和许久不见的保镖上演了感人一幕。 金宇彬热情拥抱了3年未见的保镖，明明是两个男人的亲密接触，却丝毫不肉麻，温馨感人氛围溢出萤幕，而保镖的表情看上去也十分激动。
金宇彬在前年的时候突然查出患有鼻咽癌，之后就停掉了所有工作，开始接受治疗。 漫长而又痛苦的化疗期间，始终陪伴在他左右的除了家人就是女友新慜娥与粉丝。 好在金宇彬坚持下来了，虽然花费了近3年的时间，但是他最终健康回归。
「图：NATE、新浪微博」
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