金师傅回来了！《浪漫医生金师傅2》将於明年（2020年）1月6日首播　官方公开剧本阅读现场

曾缔造高话题的《浪漫医生金师傅》将以第2季回归！灵魂人物「金师傅」韩石圭继续出演，李圣经、安孝燮则作为新角色加盟，将於明年（2020年）1月6日首播。
SBS《浪漫医生金师傅2》由第1季的刘仁植导演、姜银庆编剧再次合作，以位於地方城市的「石垣医院」为背景，描述怪胎天才医生金师傅（韩石圭 饰）和热情高涨的年轻医生们之间的故事。李圣经则饰演工作两年的心脏外科高级研究员「车恩彩」。从小就被身边的人们称为「学霸」的她，长大后也如他人期望般成为精英。於她而言，学习书上的知识都很简单，但真正进入手术室拿起手术刀时，就会浑身僵硬；安孝燮饰演在外科工作1年、人称「手术天才」的「金宇镇」。虽然对学习没有兴趣，也很难与同辈们和谐相处，但在手术室执刀时，凭著难以置信的集中力和灵活手法，发挥卓越实力。
群演的部份则包含：第1季出演的陈庆（石垣医院无敌铁人护理长）、林元熙（石垣医院医院行政室长）、边宇民（石垣医院医院麻醉科医生）、崔镇镐（巨山大学附属医院的院长）、金旻载（石垣医院医院护士）、尹那武（巨山大学附属医院急救医学科医生），以及申东旭、金周宪和朴孝珍等人。
（图片来源：SBS）
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