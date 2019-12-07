血槽已空！看完EXO《OBSESSION》MV满脑子都是KAI的腹肌，这衣服实在太犯规了♥
明星 2019年12月7日 星期六09:00 Rui
炫耀可以在自己的腹肌上捏大象的EXO KAI，看完真的是女生流鼻血，男生狂羡慕。
EXO 6人重磅回归，在XIUMIN和D.O.入伍缺席的情况下发行了新曲《OBSESSION》，不仅横扫各大音乐榜，MV也反响火爆，尤其是炫腹达人KAI再一次展现了让人女饭们热血喷张的腹肌。
看完，小编脑子里只有一句话，KAI为什么腰上没有一丝赘肉？穿著露肚装亮相的KAI染著一头绿头发，穿著黄色西装，原本就赚足了人们的视线，但当目光从头发移到腹部，好戏才真正开始！皮肤并不白皙甚至有些黑的KAI，健康肤色反倒使他更加性感，名副其实的巧克力腹肌，有种让人想咬下去的欲望。
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宽肩窄腰，真・人间倒三角，再有这种有人鱼线的腹肌，完美身材真的分分钟让人流鼻血。
这个Pose痞帅痞帅的~
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换个人抛「毛毯」可能会土到掉渣，但KAI竟然抛出了高奢的味道!
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从X-EXO变成EXO的瞬间~
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总之KAI的腹肌过於抢镜~
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导致小编看完之后的状态如下图，满脑子都是腹肌！
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