从《阿尔罕布拉宫的回忆》马可,到《意外发现的一天》白经…李宰旭出道一周年啦! 《山茶花开时》姜河那几经挣扎终於决定出席《2019 KBS演技大赏》?公司搞错啦! 玄彬新剧《爱的迫降》剧照:「正在进行健身+美黑」 洪宗玄今日入伍,入伍前见的最后一个人竟然是他! JYP 向全球徵才!公开徵选 2020 年首周开跑 「上节目」本身就是话题!金俊秀睽违十年登上广播 【有片】大势与大势的相遇…《WORKMAN》张圣圭给EXO当「一日经纪人」!本月(12月)公开 颁奖礼 MMA 上防弹少年团 JIMIN 令人难忘的《I NEED U》绝美独舞 朱相昱、金宝罗领衔主演 美妆爱情喜剧《Touch》敲定 2020 年初开播 《2019MMA》红毯直播之后...网友又在推特上暴风提问「Who is he?」正是AB6iX的金东贤啦! EXO 正规六辑已卖逾 36 万张 横扫各大单周榜首! 终於公开放闪啦♥金泰希生下二女儿后首次公开亮相,Rain评论照片:「那个女演员是谁呀?真漂亮!」 和 TWICE 一起迎接春天吧!世巡压轴场 2020 年 3 月在首尔举行 张娜拉有望出演tvN新剧《Oh My Baby》周旋三位男子之间,大家最想看她和谁合作呢? 《绿豆传》与金所炫迎来Happy Ending后…张东尹接到OCN新剧《Search》出演提案! NCT U 13 日发表新歌 〈Coming Home〉担任新版《STATION X》第二棒 Crush 携双主打歌出击 正规二辑本周发行! 【有片】《鬼怪》开播3周年!「死鬼CP」在《李栋旭想要Talk》合体 孔刘认证自己高人气的原因:「因为长得帅」 [有片]暖炸! IU演唱会下台访问年长者接受点歌!意外钓出粉丝留言 【有片】《我独自生活》彷佛看到罗PD!南宫珉展开「寻龟之旅」:「要是没看到,我这次的新剧就完蛋」 朴宝剑确定参加2019 MAMA!连续3年担任MC CL长文透露离开YG心情:「久违地开心和激动」新专辑4日起陆续公开! 《超人回来了》NU'EST黄旼炫和Ren登场,极品美貌让小孩子看傻了眼 AOA智珉IG留「求救」信号:请拥抱我!恶评网民什么时候才能做个人?? 现在追踪CU便利店IG或是Facebook就有机会参加2019 KBS歌谣大祝祭? 【有片】全程流鼻血!RED VELVET高冷Irene出道以来最性感椅子舞♥ BTS防弹少年团告诉你纽西兰的紫外线有多强:晒前是高不可攀贵公子,晒后是邻家土村哥XD

