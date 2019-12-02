《绿豆传》与金所炫迎来Happy Ending后…张东尹接到OCN新剧《Search》出演提案！
韩剧 2019年12月2日 星期一12:13 JiaJia
《Search》是「悬疑惊悚军事剧」，张东尹在《绿豆传》穿上女装、将「寡妇」演得唯妙唯肖。这次，已经当完兵的他，又有望通过新作品穿上军装、展现不同演技，令剧迷期待。
KBS漫改剧《绿豆传》已於上周播出大结局。经历了重重困难和试炼，绿豆（张东尹 饰）和东珠（金所炫 饰）在亲朋好友的见证下，举办了婚礼。虽然过程中刮大风、把现场吹得东倒西歪，但就像东珠说的：「未来的日子可能像今天这样，有风有雨，但我们都要一起携手度过。」是个温暖的Happy Ending。
而在剧中展现多样面貌的张东尹，已经收到新剧的出演提案！预计於明年（2020年）下半年播出的OCN新悬疑惊悚军事剧《Search》，以非武装地带为背景，描述搜查队的秘密作战故事。已经服过兵役的张东尹，有望在剧中饰演晚年兵长「龙东镇」，还有一个月就要退伍了。张东尹多方尝试不同题材和类型的作品，也让人期待他未来的演技之路。
（图片来源：KBS、NAVER）
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