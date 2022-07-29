《非常律师禹英禑》姜泰伍穿那么多是有原因的！这样的身材要是露出来，谁还心情看剧呢XD

《非常律师禹英禑》中的「李浚浩」是不是大家的新老公？

朴恩斌和姜泰伍主演的《非常律师禹英禑》成为近期播出的韩剧中最大的黑马，口碑、收视率、讨论度全都爆表。除了完美演绎患自闭症天才律师「禹英禑」的朴恩斌之外，饰演男主角「李浚浩」的姜泰伍也因此而爆红，守护天使人设为他圈粉无数。



别看姜泰伍在剧中是人畜无害的阳光型暖男，每次登场都把自己裹得严严实实，殊不知多层衣服之下是健硕的肌肉，称得上是小奶狗的颜值，小狼狗的身材，反差如此之大怎叫人不喜欢？ 姜泰伍爆红之后，网友和粉丝们挖出了不少旧物料，《丛林法则》中他上半身全裸出镜，大方秀出了好身材，肌肉一览无余，不得不说，姜泰伍的好身材是真材实料的。



不知道大家还记不记得姜泰伍在古装剧《绿豆传》中的精彩表现，从最开始的傻白甜到中后期黑化变反派，邪魅的眼神、嗜血的表情、结实的臂膀，散发著毒药一般的「渣」男魅力，让人欲罢不能，明知道不可碰，却依旧想要靠近。



남들이 우영우로 강태오 입덕한 사람들한테 런온 추천할 때 줏대있게 녹두전 추천하기 pic.twitter.com/vVPMxD3IQa — rae (@liebemirae) July 20, 2022

179cm的身高加上优越肌肉身材，姜泰伍简直太犯规了！难怪《非常律师禹英禑》里「李浚浩」每次都是外套+内搭穿超多，是担心不小心露出好身材，观众们无心看剧吗，哈哈哈哈！



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