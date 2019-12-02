张娜拉有望出演tvN新剧《Oh My Baby》周旋三位男子之间，大家最想看她和谁合作呢？
韩剧 2019年12月2日 星期一12:18 MiJimin
是爱情喜剧啊～！如果张娜拉确定接女主，小编会很期待的！大家最想看娜姐跟谁合作呢？
今早传出了张娜拉目前确定接下了tvN新剧《Oh My Baby》（오 마이 베이비）的女主角，但后续澄清目前仍在讨论中。
《Oh My Baby》是一部浪漫喜剧，讲述一个不想结婚只想生孩子的39岁单身女，和成为她目标的3个男人之间，寻找幸福的爱情故事。
张娜拉若确定接演的话，她将在剧中饰演育儿杂志《The Baby》的首席记者－张夏莉，拥有15年年资的编辑部第二把交椅，资深却还未成为主编，也很难转职，虽然找到了朝思暮想的丈夫人选，却依旧单身了10年，正当她准备放弃爱情时，却同时出现了三个男子向她靠近…。
▼目前张娜拉主演的韩剧《VIP》仍在热播中，已播至一半（第八集）。
新剧《Oh My Baby》将由《Voice3》、《Leverage：诈骗操作团》南基勋导演，与《魔女宝鉴》卢善才编剧合作，三位男主演还在挑选中，预计明年5~6月首播。
（图自：官方剧照/TVdaily）
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