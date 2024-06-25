Krystal郑秀晶&张东润担任BIFAN主持人！4年前《Search》CP将重逢！

龙兵长和孙中尉啊ㅠㅠㅠㅠ

第28届富川国际奇幻影展（BIFAN）将在下月4日开幕，官方今（25日）公布演员郑秀晶（Krystal）与张东润担任主持人。

郑秀晶2009年以女团f(x)成员出道，隔年演出情境剧《越看越可爱》开始挑战演技，后来陆续演出《Highkick3短腿的反击》、《继承者们》、《河伯的新娘 2017》等剧，即便演出配角也非常有存在感。目前的她已挑大梁多年，主演《机智牢房生活》、《Player》（玩家）、《Search》（Search：非武装救援）等剧均有好成绩，去年底还以电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》拿下春史电影节最佳女配角。最近在戏剧上现身是客串《Player2》（玩家2）。



目前31岁的张东润比郑秀晶大2岁，但他是郑秀晶后辈，2016年以网路剧《游戏公司的女职员们》出道，后来演了《所罗门的伪证》、《学校2017》、《致忘了诗的你》等等戏剧崭露头角，接续担任男主角的《绿豆传》、《Search》、《绿洲》等剧都获好评，最新作品是今年1月接连播毕的《我的男神丘比特》及《沙之花也有春天》。



BIFAN表示郑秀晶是能完美消化作品中各种角色，且在大众面前展现高度存在感的演员，而张东润除了演员本职之外，还跨足导演一职自导自演电影《成为我的耳朵》，《成为我的耳朵》去年曾参展27届BIFAN。



特别的是，看过《Search》‎的死忠观众，一看就想起郑秀晶和张东润是《Search》男女主角！2020年他们共同挑战演出派遣至非武装地带（DMZ）任务的职业军人，是韩国首部军事悬疑电视剧。两人为戏须练动作戏、射击戏，张东润还得学习和军犬沟通‎，当时两人的演技与CP感均受赞赏。见到两人将时隔近4年重逢，《Search》粉丝很是激动啊！



*相关报导：

〈《Search》终映感言超搞笑：张东润看好孙艺琳升上将级，Krystal则说龙东振会被诱惑签志愿役XD〉

〈《Search》终於公开张东润、Krystal吻戏花絮，两人现场笑声不断超可爱♡〉

第28届BIFAN将在7月4日至7月14日於富川市举行，开幕式在富川艺术中心音乐厅展开，粉丝很快就能见到《Search》CP再次同框及互动了。

▼第28届BIFAN宣传片



▼本届BIFAN「演员特别展」还是孙艺真，是继全道嬿、郑雨盛、金憓秀、薛耿求与崔岷植后，第6位BIFAN举行演员展的主角



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻