《綠豆傳》與金所炫迎來Happy Ending後…張東尹接到OCN新劇《Search》出演提案！
韓劇 2019年12月2日 星期一12:13 JiaJia
《Search》是「懸疑驚悚軍事劇」，張東尹在《綠豆傳》穿上女裝、將「寡婦」演得唯妙唯肖。這次，已經當完兵的他，又有望通過新作品穿上軍裝、展現不同演技，令劇迷期待。
KBS漫改劇《綠豆傳》已於上週播出大結局。經歷了重重困難和試煉，綠豆（張東尹 飾）和東珠（金所炫 飾）在親朋好友的見證下，舉辦了婚禮。雖然過程中颳大風、把現場吹得東倒西歪，但就像東珠說的：「未來的日子可能像今天這樣，有風有雨，但我們都要一起攜手度過。」是個溫暖的Happy Ending。
而在劇中展現多樣面貌的張東尹，已經收到新劇的出演提案！預計於明年（2020年）下半年播出的OCN新懸疑驚悚軍事劇《Search》，以非武裝地帶為背景，描述搜查隊的秘密作戰故事。已經服過兵役的張東尹，有望在劇中飾演晚年兵長「龍東鎮」，還有一個月就要退伍了。張東尹多方嘗試不同題材和類型的作品，也讓人期待他未來的演技之路。
（圖片來源：KBS、NAVER）
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