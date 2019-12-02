NCT U 13 日发表新歌 〈Coming Home〉担任新版《STATION X》第二棒
KPOP 2019年12月2日 星期一12:08 施乃琪
SM 的特别企划 STATION X 上个月中推出了改版后的第一首歌曲，接下来则轮到 NCT U 延续「冬季」与「爱」两大主题来推出新歌！
SM Entertainment 今天（2 日）宣布 NCT U 的泰一、道英、在玹和楷灿四人将於 13 日发表新歌 “Coming Home”，作为《STATION X 4 LOVEs for Winter》企划中的第二首歌曲。
《STATION X 4 LOVEs for Winter》在上个月 20 日率先公开了与 UNICEF 合作的第一首歌 “This is You Day”，旗下多位歌手大举出动，带来温暖丰富的感受。
而接力的 “Coming Home” 则是一首 R&B 乐风的抒情歌，以厚实的弦乐为基础加上吉他、钢琴构成主旋律，藉由歌词唱出对所爱之人的感谢和爱意。期待 13 日傍晚迎接完整音源！
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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