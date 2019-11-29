泫雅发长文...自曝患有忧郁症和恐慌障碍：「鼓起勇气和大家说了，以后我会努力过每一天！」

泫雅昨日（28日）在IG公开了长篇文章，坦言自己患有忧郁症和恐慌障碍。
她写道：「大家好，我的粉丝们Aing、还有关心我的人们。虽然不知道这是不是一个对的选择，但经过一阵思考之后，还是想説说我的故事。」
「我从年纪小就有站在舞台上的梦想，实现梦想后，出乎意料的得到了很多关心和爱，就这样子成长过来。不知道是不是获得了很多机会的缘故，总是很感谢也非常开心，也会感到抱歉。随著时间流逝，我出道成为一名成年人，觉得要为自己的所有行为负责，想成为被所有人认可的人，所以不能有失误，怀著这样子的心继续想前奔跑。我也不知道我心理生了病，因为周围总是有陪著我的好人和粉丝们，就以为没有什么事，一直说著『没关系～没关系』，把这件事情往后。」
「2016年去了一趟医院之后，发现自己心理是生病的状态。就像身体不好要吃药，感冒药吃感冒药那样，对於一直很坚强的我来说，好像有一年的时间无法接受忧郁症和恐慌障碍的诊断。现在可以很自然地两周去治疗一次，因为有很多人在我身边，让我觉得没有很糟糕。然而，第一次视线模糊晕倒，想著是恐慌障碍而忽略过去，照医生建议做了精密的检查后，才发现我得了『血管迷走神经性晕厥』。
「我整个人都吓到了，第一时间想到的是我很想站在舞台上，如果总是这样频繁的晕倒，大家知道我生病了，谁还会来找我。所以我没有和任何人说，这个秘密很久都没有被发现。但每次我晕倒的时候，都对周边的人感到抱歉，每次在拍摄广告、消化行程的时候，都对那些信任我的人感到抱歉，但是为了『自己的心稍微能够好受一点』，这样小心地和大家说了，鼓起勇气和大家说了，以后我也会努力去过每一天。我想人是没有十全十美的，我想要不看别人脸色，爱我自己、照顾好我自己，过好每一天，就像现在这样，鼓起勇气变得更加诚实，谢谢大家阅读。」
不少粉丝看到泫雅的发文后，也纷纷在底下留言：「很庆幸你说了出来」、「生病了也没关系，只希望泫雅能好好生活」、「要永远健康永远幸福」、「要好好的，会一直陪伴你」、「稍微休息一下也可以的」等等。
（图：IG@hyunah_aa）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究