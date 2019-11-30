韩议员提「艺人禁令」：李寿根、朱智勋等可能再也不能上电视了！

韩议员提「艺人禁令」：李寿根、朱智勋等可能再也不能上电视了！

明星   2019年11月30日   星期六08:15   Rui   27

韩国一名议员对娱乐圈从业规则提出修改意见，若修改完成我们恐怕再难在电视里看到李寿根、朱智勋等人了。

日前，韩国共同民主党吴英勋（音译）议员提出了关於「引发社会争议的广播事业从事者相关的广播法修订」意见，禁止因犯有与毒品相关的犯罪、性犯罪、酒后驾驶等行为而被判处监禁以上刑罚的人出演电视节目。 换言之就是堵住艺人被判刑后仅度过一段反省时间，后期迅速重返电视节目之路，不再让其出现在电视节目上。

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

如果吴议员提议的相关广播法修订案通过的话，李秀根、卓在勋、金勇万、Boom等人的娱乐圈生涯将岌岌可危，他们曾因非法赌博而被判有罪。

此外，因涉嫌吸毒被判6个月有期徒刑的朱智勋，因涉嫌与未成年进行性交易而被判10个月有期徒刑的李璟荣也会被禁止出演电视节目。

「图：NATE」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Elaine Wan
    朱智勳不是已经坐牢服刑了吗？为何还如此针对?
    46分前
  • Mars Venus
    韩国真的很有事...人死了不去管，反而管那些改过自新的人😑
    54分前
  • Charz- Le
    性侵性暴力，贩毒肯定要禁。但赌博和吸毒改过自新的，也受到应有刑事惩罚，何必赶尽杀绝
    51分前
  • 高延茹
    我覺得如果想鄭俊英那樣的 禁止是可以的 但 朱智勳 這樣的 不讓他們上電視 好像有點...畢竟人家是真的改過自新了
    1小时前
  • 王維君
    那韓國議員如果犯罪跟藝人一樣禁止
    1小时前
→更多留言...(22)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 韩议员提「艺人禁令」：李寿根、朱智勋等可能再也不能上电视了！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手